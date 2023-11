ઉત્તરકાશીમાં મજૂરોને બચાવવા માટે અપનાવવામાં આવ્યા અનેક પ્લાન

ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશીમાં સિલ્ક્યારા ટનલમાં ફસાયેલા કામદારોને બહાર કાઢવાનું કામ 17મીએ પણ ચાલુ છે. બચાવ કાર્ય હાલમાં તેના અંતિમ તબક્કામાં છે અને કામદારો ટૂંક સમયમાં બહાર આવે તેવી અપેક્ષા છે. જોકે, આ અભિયાન એટલું સરળ નહોતું. રેસ્ક્યુ ઓપરેશન દરમિયાન અધિકારીઓએ અત્યાર સુધી ઘણી ટેકનિકનો ઉપયોગ કર્યો છે.

રેટ-હોલ માઇનિંગ એ સત્તાવાળાઓએ અત્યાર સુધી ઉપયોગમાં લીધેલી સૌથી ખતરનાક અને જોખમી ટેકનિક માનવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત લોકોને બહાર કાઢવા માટે વર્ટિકલ ડ્રિલિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે, આડી ડ્રિલિંગ પહેલાથી જ નિષ્ફળ ગઈ છે. તમને જણાવી દઈએ કે ત્રણેય પદ્ધતિઓ એકબીજાથી અલગ છે અને તેમની વચ્ચે ઘણો તફાવત છે.



રેટ-હોલ માઇનિંગ શું છે?

રેટ-હોલ માઇનિંગ એ મેન્યુઅલ ડ્રિલિંગ પદ્ધતિ છે. આ કુશળ મજૂરોની મદદથી કરવામાં આવે છે. મેઘાલયમાં આ પદ્ધતિનો સામાન્ય રીતે ઉપયોગ થાય છે. આની મદદથી જમીનમાં સાંકડા ખાડાઓ ખોદવામાં આવે છે. આ ખાડાઓ એટલા પહોળા છે કે એક વ્યક્તિ બેસી શકે.



ખાડો ખોદ્યા પછી, ખાણિયો દોરડા અને વાંસની સીડીની મદદથી છિદ્રમાં ઉતરે છે. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કોલસો કાઢવા માટે થાય છે અને તે અત્યંત જોખમી માનવામાં આવે છે. આમાં શ્વાસ રૂંધાવાથી, ઓક્સિજનની કમી અને ભૂખને કારણે મૃત્યુ થઈ શકે છે. આ કારણોસર આ પદ્ધતિ ઘણા દેશોમાં ગેરકાયદેસર છે. સમાચાર એજન્સીના અહેવાલ મુજબ, ઉત્તરાખંડ સરકારના નોડલ ઓફિસર નીરજ ખૈરવાલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે સ્થળ પર લાવવામાં આવેલા લોકો ઉંદર-છિદ્ર ખાણ કરનારા ન હતા, પરંતુ ટેક્નોલોજીના નિષ્ણાત હતા.

VIDEO | Rescue operation continues at Silkyara tunnel in Uttarkashi, Uttarakhand.

On Sunday, officials began drilling into the hill above the Silkyara-Barkot tunnel, boring nearly 20 metres on the first day of adopting the new approach to reach 41 workers trapped inside for 14… pic.twitter.com/jTGK2MOHy5

