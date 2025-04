દયાળપુરમાં ચાર માળની ઇમારત ધ્વસ્તઃ ચારનાં મોત, 25 ઘાયલ

નવી દિલ્હીઃ ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીના દયાલપુરમાં આવેલી એક ચાર માળની ઇમારત ધરાશાયી થતાં આ વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં ચાર લોકોનાં મોત થયાં હતાં, જ્યારે હજુ પણ 25થી વધુ લોકો કાટમાળ નીચે દટાયેલા હોવાની આશંકા છે.

આ દુર્ઘટના રાત્રે ત્રણ વાગ્યાની આજુબાજુ સર્જાઈ હતી. શક્તિ વિહાર વિસ્તારમાં આ ઈમારત પત્તાંના મહેલની જેમ ધરાશાયી થયાની માહિતી મળી રહી છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં એડિશનલ DCP સંદીપ લાંબા ઘટનાસ્થળે ધસી ગયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ચાર લોકો જીવ ગુમાવી ચૂક્યા છે.

VIDEO | CCTV footage of the building collapse in Delhi’s Dayalpur area.

A four-storey building collapsed in Delhi’s Dayalpur area late last night, trapping several people. A rescue operation is underway to save those tapped inside the rubble.

(Source: Third Party)

(Full… pic.twitter.com/i2Mx6BWABl

— Press Trust of India (@PTI_News) April 19, 2025