PM મોદીની માતાના AI વીડિયો પર કોંગ્રેસ IT સેલ વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ

બિહાર કોંગ્રેસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની માતાનો AI વીડિયો શેર કર્યો હતો, આ વીડિયો પર વિવાદ ઉભો થયો છે. ભાજપે આ મામલે દિલ્હી પોલીસમાં ફરિયાદ કરી હતી. દિલ્હીએ કોંગ્રેસ અને કોંગ્રેસ IT સેલ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે.
ભાજપ દિલ્હી ચૂંટણી સેલના કન્વીનર સંકેત ગુપ્તાની ફરિયાદ પર નોર્થ એવન્યુ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાઈ છે. ફરિયાદ મુજબ, 10 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ સાંજે 6:12 વાગ્યે, કોંગ્રેસ (INC બિહાર) ના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી પ્લેટફોર્મ X પર AI દ્વારા જનરેટ કરાયેલ નકલી વીડિયો રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વીડિયોમાં, પીએમ મોદી અને તેમની સ્વર્ગસ્થ માતાની છબી વિકૃત રીતે બતાવવામાં આવી હતી.
ભાજપનું કહેવું છે કે આ વીડિયો માત્ર વડાપ્રધાનની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવા માટે બનાવવામાં આવ્યો નથી. પરંતુ તે મહિલાઓના ગૌરવ અને માતૃત્વનું પણ અપમાન છે. ફરિયાદમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે 27-28 ઓગસ્ટના રોજ બિહારના દરભંગામાં યોજાયેલી કોંગ્રેસ-રાજદની મતદાર અધિકાર યાત્રા દરમિયાન, પીએમ મોદી અને તેમની માતા વિરુદ્ધ અભદ્ર અને અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદને ગંભીર ગણીને, પોલીસે FIR નોંધી છે.