ASIA CUP 2025 : આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો

જે રીતે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા પાકિસ્તાનને હચમચાવી નાખ્યું. આજે, એ જ રીતે, સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓપરેશન સૂર્યા દ્વારા દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં એશિયા કપમાં પડોશી દેશની ટીમને હરાવશે.

ભલે ભારતમાં આ મેચનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ થઈ રહી હોય, પરંતુ મેચના આયોજન માટે આપવામાં આવેલી પરવાનગીને કારણે કેન્દ્ર સરકાર અને BCCI બંને નિશાન પર છે, પરંતુ ચાહકો પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ભારતીય ટીમ ક્યારે પડોશી દેશની ટીમને હરાવશે અને ક્યારે ફટાકડા ફોડશે. આજે સાંજે 8 વાગ્યાથી ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો થશે.

