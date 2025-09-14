આસામમાં 5.8 ની તીવ્રતાના ભૂકંપના આંચકા, લોકોમાં અફરાતફરી

આસામના ઉદલગુડીમાં રિક્ટર સ્કેલ પર 5.8 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. ભૂકંપના ડરથી લોકો ઘરો છોડીને બહાર નીકળી ગયા. રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (NCS) એ આ માહિતી આપી. NCS અનુસાર, રવિવારે સાંજે 4:41 વાગ્યે ભૂકંપ આવ્યો હતો અને તેનું કેન્દ્ર 5 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતું. ભૂકંપના આંચકાને કારણે લોકો ભયભીત થઈને ઘરોમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા. લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

મળતી માહિતી મુજબ, રવિવારે સાંજે આસામના ઉદલગુડી જિલ્લામાં ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા હતા. ઉદલગુડી જિલ્લા તેમજ તેની આસપાસના જિલ્લાઓમાં ધરતી ધ્રુજી ઉઠી હતી. NCS અનુસાર, આસામ તેમજ બંગાળ અને ભૂટાનમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ભૂકંપ દરમિયાન ધરતી ધ્રુજવાથી લોકો ડરી ગયા હતા અને ઘરો છોડીને બહાર નીકળી ગયા હતા. જોકે, ભૂકંપના આંચકાને કારણે કોઈ પણ પ્રકારના જાનહાનિ અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી મળી નથી.

એવું લાગ્યું કે જમીન ફાટી જશે

ભૂકંપના આંચકાને કારણે અચાનક ધરતી ધ્રુજવાથી લોકો ગભરાઈ ગયા. ઊંચી ઇમારતોમાં રહેતા લોકો તરત જ પોતાના ઘરોમાંથી બહાર નીકળી ગયા. ભૂકંપ એટલો જોરદાર હતો કે વાહનોના પૈડા પણ થોડા સમય માટે થંભી ગયા. જ્યારે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થઈ ત્યારે લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. સ્થાનિક લોકો કહે છે કે ભૂકંપના આંચકા જોરદાર હતા. એવું લાગ્યું કે હવે જમીન ફાટી જશે. પરંતુ થોડીક સેકંડમાં ધરતી ધ્રુજતી બંધ થઈ ગઈ.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR