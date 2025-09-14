એશિયા કપ: ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું, સુપર-4માં એન્ટ્રી

ફરી એક વાર પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ટીમે ભારત સામે ખુલ્લેઆમ શરણાગતિ સ્વીકારી. T20 વર્લ્ડ કપ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી, ભારતીય ટીમે એશિયા કપ 2025માં પણ જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું અને પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. ભારતમાં ભારે હોબાળો અને બહિષ્કારની માંગ વચ્ચે રમાયેલી આ મેચમાં, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની ટીમ ઈન્ડિયાએ મજબૂત બોલિંગની મદદથી પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, ભારતે સુપર-4 તબક્કામાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું. તે જ સમયે, પાકિસ્તાનને એક વર્ષ અને દોઢ વર્ષમાં ભારત સામે સતત ત્રીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

આ ગ્રુપ A મેચ રવિવાર 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં, પાકિસ્તાને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેનાથી બધાને આશ્ચર્ય થયું. કારણ કે દુબઈના મેદાન પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે છેલ્લી 3-4 T20 મેચનો ઇતિહાસ એવો હતો કે અહીં પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમનો પરાજય થયો હતો. પરંતુ આ છતાં, પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન આગાએ આ નિર્ણય લીધો અને તે તેમના માટે ઘાતક સાબિત થયો.

ભારતીય ટીમ માટે હાર્દિક પંડ્યાએ પહેલા જ બોલ પર સૈમ અયુબને આઉટ કર્યો, જે પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહીં. ત્યારબાદ બીજી ઓવરમાં, જસપ્રીત બુમરાહે મોહમ્મદ હેરિસની વિકેટ પણ મેળવી અને આ રીતે પ્રથમ 8 બોલમાં પાકિસ્તાનની 2 વિકેટ પડી ગઈ. આ પછી, સાહિબજાદા ફરહાન અને ફખર ઝમાનએ થોડો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ કુલદીપ યાદવ અને અક્ષર પટેલની સ્પિનએ પોતાનો ફંદો બિછાવ્યો, જેમાં પાકિસ્તાની બેટ્સમેન એક પછી એક ફસાઈ જતા રહ્યા. ફક્ત 97 રનમાં 8 વિકેટ ગુમાવી દેનાર પાકિસ્તાન માટે, શાહીન શાહ આફ્રિદીએ આખરે ફક્ત 16 બોલમાં 33 રન બનાવ્યા અને ટીમને 127 રન સુધી પહોંચાડી દીધી.

