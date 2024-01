ED-CBIનો ડર! ઝારખંડ સરકારે રાજ્યના અધિકારીઓને આપ્યો આદેશ

ઝારખંડની હેમંત સોરેન સરકારે મોટો નિર્ણય લઈને તપાસ એજન્સીઓ માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી દીધી છે. રાજ્ય સરકારે આદેશ જારી કર્યો છે કે જો કોઈ અધિકારીને કોઈપણ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી તરફથી નોટિસ મળે છે અને કોઈપણ પ્રકારના દસ્તાવેજો માંગવામાં આવે છે, તો તેણે તપાસ સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજોનો સીધો જવાબ આપવો જોઈએ નહીં પરંતુ તે તપાસના ધ્યાન પર લાવવો જોઈએ

