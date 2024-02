શંભુ બોર્ડર પર ખેડૂતોનો ભારે હંગામો, RPF જવાનો ઘાયલ

પંજાબ, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશના ખેડૂતોએ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)ની ગેરંટી અંગે કાયદો બનાવવા સહિતની વિવિધ માંગણીઓ માટે દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનની સંપૂર્ણ તૈયારી કરી લીધી છે. દિલ્હીની સરહદો પર ખેડૂત સંગઠનો દેખાવા લાગ્યા છે. તેઓ તેમની માંગણીઓ માટે કેન્દ્ર પર દબાણ લાવવા માટે રસ્તા પર ઉતર્યા છે.

