BMC ચૂંટણીમાં પરિવાર પ્રથમનું રાજકારણ

મુંબઈઃ મુંબઈની બૃહન્મુંબઈ મહાનગરપાલિકા (BMC)ની ચૂંટણીમાં આ વખતે રાજકારણના એક મુખ્ય સ્વરૂપ તરીકે “પરિવાર પહેલા” (Family-First) રાજકારણનો ઉદય જોવા મળ્યો છે. 15 જાન્યુઆરીએ યોજાનારી BMC ચૂંટણી માટેની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં જ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ઓછામાં ઓછા 43 નેતાઓએ પોતાના પરિવારજનોને ટિકિટ અપાવી છે, જેને કારણે રાજકીય વંશવાદની ભૂમિકા પર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
રાજકીય વંશવાદ
આ વખતે મુંબઈમાં ચૂંટણી ટિકિટનું વિતરણ પારિવારિક સંબંધોને આધારે વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂક્યું છે. ઓછામાં ઓછા 43 નેતાઓએ પોતાના નજીકના સંબંધીઓબાળકો, પત્નીઓ, ભાઈઓ, બહેનો અને અન્ય સગાંઓ માટે ટિકિટ સુનિશ્ચિત કરી છે.
આ 43 નેતાઓમાં મુખ્ય નામો આ મુજબ છે—
- ભાજપના ધારાસભ્ય રાહુલ નાર્વેકર – પોતાના પરિવાર માટે 3 ટિકિટ
- કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અસલમ શેખ – પરિવાર માટે ત્રણ ટિકિટ
- પૂર્વ NCP ધારાસભ્ય નવાબ મલિક – 3 ટિકિટની શ્રેણીમાં સામેલ
મોટા ભાગના નેતાઓએ પોતાના પ્રભાવ અને ઓળખાયેલા મતબેંકના બળે પરિવારજનોને ટિકિટ અપાવી છે, ભલે પાર્ટી કાર્યકરોનો અનુભવ કે સિનિયોરિટી ઓછી હોય.
કોણ-કયા સંબંધીઓને મેદાનમાં ઉતારી રહ્યું છે?
શિવસેના (શિંદે જૂથ)
દીપ્તિ વૈકર – સાંસદ રવિન્દ્ર વૈકરની દીકરી, વોર્ડ 73 (અંધેરી ઈસ્ટ)થી ચૂંટણી લડી રહી છે.
રવિન્દ્ર વૈકર ચાર વખત BMC કોર્પોરેટર રહ્યા છે, બાદમાં ધારાસભ્ય અને હવે સાંસદ છે.
ધારાસભ્ય દિલીપ લાંડેની પત્ની શૈલા લાંડેને વોર્ડ નંબર 163થી ઉમેદવારી.
ભાંડુપના ધારાસભ્ય અશોક પાટિલના પુત્ર રૂપેશ પાટિલને વોર્ડ નંબર 113થી ઉમેદવારી.
શિંદે જૂથના વરિષ્ઠ નેતા અને ધારાસભ્ય સદા સરવણકરના પુત્ર સમાધાનને વોર્ડ 194 અને દીકરી પ્રિયાને વોર્ડ 191થી ઉમેદવારી.
ભાજપ
રાહુલ નાર્વેકરના પરિવાર સાથે જોડાયેલી ત્રણ ટિકિટ:
મકરંદ નાર્વેકર (ભાઈ) – વોર્ડ 226
હર્ષિતા નાર્વેકર (ભાભી/ભાઈની પત્ની) – વોર્ડ 227
ડૉ. ગૌરવી શિવાલકર (કઝિન/કઝિન બહેન) – વોર્ડ 227
નીલ સોમૈયા – પૂર્વ સાંસદ કિરીટ સોમૈયાના પુત્ર, મુલુંડ (વોર્ડ 107)થી ચૂંટણી જીત્યા પણ છે, કારણ કે તકનિકી કારણોસર વિરોધી ઉમેદવારનું નામ રદ થયું હતું।
ભાજપના નેતા પ્રવીણ દરેકરના ભાઈ પ્રકાશ દરેકરને વોર્ડ 3થી ઉમેદવારી.
ભાજપના મુંબઈ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત સાટમના સાળાને વોર્ડ નંબર 68થી ઉમેદવારી.
કોંગ્રેસ
કોંગ્રેસે પણ અનેક પરિવારજનોને ટિકિટ આપી છે.