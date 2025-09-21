તહેવારોની સિઝનમાં દરેકના મોઢા થશે મીઠા : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું હતું. આ સંબોધન દરમિયાન, PM મોદીએ GST સુધારાઓ વિશે જનતાને માહિતી આપી હતી. પીએમ મોદીએ કહ્યું, કાલથી નવરાત્રીનો તહેવાર શરૂ થાય છે. હું તમને બધાને મારી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. નવરાત્રીના પહેલા દિવસથી, દેશ આત્મનિર્ભર ભારત તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરી રહ્યો છે. આવતીકાલે નવરાત્રીના પહેલા દિવસે, સૂર્યોદય સાથે આગામી પેઢીના GST સુધારા અમલમાં આવશે.
સરકારે GST 2.0 હેઠળ અનેક ઉત્પાદનો પર GST દર ઘટાડ્યા છે. હવે, ફક્ત બે GST સ્લેબ છે: 5% અને 18%, જ્યારે 12% અને 28% ટેક્સ સ્લેબ નાબૂદ કરવામાં આવ્યા છે. 12% સ્લેબમાં સૂચિબદ્ધ મોટાભાગના ઉત્પાદનોને 5% સ્લેબમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. 28% ટેક્સ સ્લેબમાં આવતા ઉત્પાદનો હવે 18% ટેક્સ સ્લેબમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. કેટલીક વસ્તુઓ પરનો GST દર ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે 20 સપ્ટેમ્બર પછી, આ ઉત્પાદનો શૂન્ય GST ને આધીન થશે, જેનાથી તે નોંધપાત્ર રીતે સસ્તા થશે.
ટેક્સ સ્લેબ શું હશે?
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, નવા ફોર્મેટમાં, હવે ફક્ત 5% અને 18% ટેક્સ સ્લેબ રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે મોટાભાગની રોજિંદા વસ્તુઓ સસ્તી થશે. ખાદ્ય પદાર્થો, દવાઓ, સાબુ, બ્રશ, ટૂથપેસ્ટ, આરોગ્ય અને જીવન વીમો, અને આવી ઘણી વસ્તુઓ અને સેવાઓ કાં તો કરમુક્ત હશે અથવા ફક્ત 5% ટેક્સ આકર્ષિત કરશે. 99 % વસ્તુઓ જે અગાઉ 12% ટેક્સ પર લાગતી હતી તેના પર હવે 5% ટેક્સ સ્લેબ પર કર લાગશે.
GST સુધારાઓના ફાયદાઓ દર્શાવેલ
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, “દેશભરમાં GST બચત મહોત્સવ આવતીકાલથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. તમારી બચત વધશે, જેનાથી તમે તમારી પ્રિય વસ્તુઓ ખરીદી શકશો…GST બચત મહોત્સવ સમાજના તમામ વર્ગોને લાભ આપશે…”