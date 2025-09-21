એશિયા કપ 2025 : ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે હાઈવોલ્ટેજ મુકાબલો

ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપ 2025 ના સુપર 4 રાઉન્ડમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. ટૂર્નામેન્ટના પહેલા મુકાબલામાં, સૂર્યાની સેનાએ પડોશી દેશ પર કાબુ મેળવ્યો, મેચ 7 વિકેટથી જીતી. ટીમ ઈન્ડિયા સતત ત્રણ મેચ જીતીને વિજયી શ્રેણી પર છે. આ દરમિયાન, સલમાન આગાના નેતૃત્વ હેઠળ પાકિસ્તાને યુએઈને હરાવીને સુપર 4 માં પ્રવેશ કર્યો.
પ્લેઈંગ 11 માં ફેરફાર
અભિષેક શર્મા બેટિંગમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પણ રન બનાવનારાઓમાં સામેલ છે. સંજુ સેમસને ઓમાન સામેની છેલ્લી મેચમાં જોરદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. જોકે, શુભમન ગિલ અત્યાર સુધી બેટિંગથી કોઈ અસર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે.
કુલદીપ યાદવ બોલિંગમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, જ્યારે વરુણ ચક્રવર્તી અને અક્ષર પટેલે તેને સારો ટેકો આપ્યો છે. છેલ્લી મેચમાં વરુણને આરામ આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ મેચમાં તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં વાપસી થવાની ધારણા છે. જો વરુણ ટીમમાં આવે તો હર્ષિત રાણાને બહાર બેસવું પડશે. દરમિયાન, અર્શદીપની જગ્યાએ જસપ્રીત બુમરાહ વાપસી કરી શકે છે.
રન માટે ઝંખતા પાકિસ્તાની બેટ્સમેન
પાકિસ્તાન માટે સારા સમાચાર એ છે કે ફખર ઝમાન સારા ફોર્મમાં દેખાયો છે. જોકે, ટીમ ચોક્કસપણે આ મેચમાં સેમ અયુબ પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સની આશા રાખશે. સલમાન આગાનું બેટ પણ આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી શાંત રહ્યું છે. શાહીન શાહ આફ્રિદીએ છેલ્લી મેચમાં બેટ અને બોલ બંનેથી મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું હતું.