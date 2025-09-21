PM મોદી આજે સાંજે 5 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે

નવા GST દરો આવતીકાલથી અમલમાં આવવાના છે. આના એક દિવસ પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાષ્ટ્રને સંબોધન કરવાના છે. પીએમ મોદી રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેઓ આ સંબોધનમાં કેટલીક મોટી જાહેરાતો કરી શકે છે. જોકે, આ સંબોધનની ખાસિયતો વિશે હજુ સુધી કોઈ માહિતી બહાર આવી નથી. અગાઉ, પીએમએ 15 ઓગસ્ટ અને ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષ દરમિયાન રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું હતું. દેશનું ધ્યાન આ ભાષણ પર કેન્દ્રિત છે.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses the gathering during the NDA Parliamentary Party meeting in New Delhi on Tuesday, August 19, 2025. (Photo: IANS/PMO)

એક દિવસ પહેલા જ, ગુજરાત મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે આપણો અસલી દુશ્મન બીજું કોઈ નહીં પણ અન્ય દેશો પર આપણી નિર્ભરતા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પીએમ મોદી પોતાના સંબોધનમાં ટ્રમ્પના 50 ટકા ટેરિફ અને નવી H1 વિઝા ફી પર પણ ચર્ચા કરી શકે છે. આવતીકાલથી, 22 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી નવરાત્રિ પર પણ પીએમ મોદી ચર્ચા કરે તેવી શક્યતા છે. ગુજરાતની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, પીએમએ કહ્યું હતું કે આ નવરાત્રિ ખૂબ જ ખાસ રહેશે.

આવતીકાલથી GST દરમાં ઘટાડો શરૂ થશે

વડાપ્રધાનના સંબોધનને લગતી અટકળો ચાલી રહી છે કે તેઓ આવતીકાલથી અમલમાં આવનારા નવા GST દરો અંગે ચર્ચા કરી શકે છે. આવતીકાલથી અમલમાં આવનારા નવા દરો ઘણી વસ્તુઓના ભાવમાં ઘટાડો કરશે, જેના પરિણામે સામાન્ય જનતાને નોંધપાત્ર બચત થશે. GST લાગુ થયા પછી આ સૌથી મોટો સુધારો માનવામાં આવે છે. દેશનું ધ્યાન હવે PM મોદીના સંબોધન પર કેન્દ્રિત છે.

