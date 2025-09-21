વરસાદને લઈને ફરી હવામાન વિભાગની આગાહી

ઓક્ટોબર 2025 માં ગુજરાતનું હવામાન બદલાશે, ચોમાસાની ઋતુના વિદાય સાથે સમગ્ર મહિના દરમિયાન સુખદ હવામાન રહેવાની ધારણા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, રાજ્યમાં દિવસના તાપમાનમાં આ મહિને થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે. શરૂઆતના અઠવાડિયામાં તે ગરમ રહેશે. આકાશ સ્વચ્છ રહેશે અને ભેજ રહેવાની ધારણા છે.

1 થી 15 ઓક્ટોબર દરમિયાન, સુરત, વડોદરા અને અમદાવાદમાં તાપમાન 34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચશે. IMD અનુસાર, ઓક્ટોબરના 31 દિવસ ખેડૂતો, પ્રવાસીઓ અને શહેરવાસીઓને રાહત આપશે. 1 થી 15 ઓક્ટોબર દરમિયાન, સુરત, વડોદરા અને અમદાવાદમાં મહત્તમ તાપમાન 33 થી 34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 24 થી 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે. ત્યારબાદ, મહત્તમ તાપમાન 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે.

ગુજરાત મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઓક્ટોબર 2025 માં કચ્છમાં દિવસ દરમિયાન તેજસ્વી સૂર્યપ્રકાશનો અનુભવ થશે, મહત્તમ તાપમાન 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે. દરમિયાન, તહેવારોની મોસમ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે. 15 ઓક્ટોબર પછી પૂર્વોત્તરમાં ચોમાસું શરૂ થશે, પરંતુ ગુજરાતમાં તેની અસર મર્યાદિત રહેશે.

હવામાનશાસ્ત્રીઓના મતે, આગામી મહિનો લણણી માટે સુવર્ણ તક છે. રાજ્યમાં ઓછી ભેજ પાકને સુરક્ષિત કરશે, પરંતુ ખેડૂતોએ હજુ પણ સિંચાઈ પર નજર રાખવાની જરૂર છે. પ્રવાસન દ્રષ્ટિકોણથી, ઓક્ટોબર ગુજરાતની મુલાકાત લેવા માટે આદર્શ સમય છે. રણ ઉત્સવ કચ્છમાં યોજાશે, અને આ હવામાનમાં, ગીરના જંગલોમાં વન્યજીવન પ્રવાસનો આનંદ માણી શકાય છે, જ્યાં સિંહો જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગ ખેડૂતો અને રહેવાસીઓને હવામાન એપ્લિકેશનો દ્વારા અપડેટ રહેવા વિનંતી કરે છે.

 

