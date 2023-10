કંગનાની ‘તેજસ’ ફિલ્મ 27 ઓક્ટોબરે થિયેટરોમાં રિલીઝ થશે

મુંબઈઃ અભિનેત્રી કંગના રણોતને ભારતીય હવાઈ દળની પાઈલટ ‘તેજસ ગિલ’ની મુખ્ય ભૂમિકામાં ચમકાવતી હિન્દી ફિલ્મ ‘તેજસ’ આવતી 27 ઓક્ટોબરે દેશભરમાં થિયેટરોમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે. આ ફિલ્મના પટકથા લેખક અને દિગ્દર્શક છે સર્વેશ મેવાડા.

નિર્માણગૃહ આરએસવીપી મૂવિઝ દ્વારા તેના સત્તાવાર X પેજ પર આ ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ અને ટીઝરને શેર કરવામાં આવ્યું છે. તેની કેપ્શનમાં આમ લખ્યું છે: ‘જબ ભી બાત દેશ કી આયેગી, વો સારી હદેં પાર કર જાયેગી.’ ફિલ્મનું ટીઝર રૂંવાડા ઊભા કરી દે એવા દ્રશ્યો અને ડાયલોગ્સથી ભરપૂર છે. આવા છે, ડાયલોગ્સઃ ‘ભારત કો છેડોગે તો છોડેંગે નહીં.’ ‘જરૂરી નહીં હૈ હર બાર બાતચીત હોની ચાહિયે… જંગ કે મૈદાન મેં અબ જંગ હોની ચાહિયે. હો ગયા હૈ મેરે વતન પે બહુત હી સિતમ… અબ તો આકાશ સે બારિશ નહીં, આગ બરસની ચાહિયે.’

ફિલ્મનું ટ્રેલર 8 ઓક્ટોબરે રિલીઝ કરાશે, જ્યારે દેશભરમાં ‘એર ફોર્સ ડે’ ઉજવવામાં આવે છે.

Ready to take off for the love of our nation! Bharat ko chhedoge toh chhodenge nahi. 🇮🇳🛫

Trailer out on Indian Air Force Day, 8th October. #TejasTeaser #BharatKoChhedogeTohChhodengeNahi #Tejas In cinemas on 27th Oct.@sarveshmewara1 @RSVPMovies @RonnieScrewvala @IAF_MCC… pic.twitter.com/HdylJaGNEn

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 2, 2023