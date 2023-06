નિર્માતા સંદીપ સિંહની મોટા બજેટવાળી ફિલ્મમાં કામ કરશે કંગના

મુંબઈઃ બોલીવુડ અભિનેત્રી યુવા ફિલ્મ નિર્માતા સંદીપ સિંહની નવી ફિલ્મમાં કામ કરતી જોવા મળશે. પોતે સંદીપ સિંહની નવી, મહત્ત્વાકાંક્ષી મોટા બજેટવાળી ફિલ્મમાં કામ કરશે એવી જાહેરાત કંગનાએ જ સોશિયલ મિડિયાના માધ્યમથી કરી છે. કંગનાએ એમ પણ કહ્યું છે કે, હું અને સંદીપ 13 વર્ષથી એકબીજાંનાં દોસ્ત છીએ અને ઘણા વખતથી સાથે કામ કરવા ઈચ્છતાં હતાં. આખરે હવે એક ઉત્તમ વિષય અને સશક્ત પાત્ર મળ્યું છે, જેમાં કામ કરવા હું ઉત્સાહિત થઈ છું. આ ફિલ્મ મારી કારકિર્દીની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ફિલ્મ સાબિત થશે. ફિલ્મમાં મારું પાત્ર અદ્દભુત પ્રકારનું હશે. ફિલ્મનું શૂટિંગ ટૂંક સમયમાં જ શરૂ થશે.’

કંગના સાથે કામ કરવાનું મારું સપનું દાયકા બાદ સાકાર થશેઃ સંદીપસિંહ

નિર્માતા સંદીપ સિંહે પણ કહ્યું છે કે, ‘કંગના સાથે કામ કરવાનું મારું સપનું હવે પૂરું થશે. હું છેલ્લા એક દાયકાથી એની સાથે કામ કરવાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોતો હતો. મને એ વાતનો આનંદ છે કે આખરે આ ફિલ્મ દ્વારા મારો દ્રષ્ટિકોણ અને સપનું, બંને સાથે સાકાર થઈ રહ્યા છે. ભૂતકાળમાં મેં નિર્માતા તરીકે કંગનાને મારી અમુક ફિલ્મોમાં કામ કરવાની ઓફર કરી હતી, પરંતુ એ તમામ ઓફર એની પ્રતિભાને અનુરૂપ નહોતી. તેથી મેં એને ધ્યાનમાં રાખીને ઉચિત વિષય અને યોગ્ય સમયની રાહ જોવાનું પસંદ કર્યું હતું. કંગનાની અભિનય પ્રતિભા જોઈને તેને માટે અનુરૂપ વાર્તા શોધવી એક મુશ્કેલ કામ હતું. હવે જ્યારે એક સશક્ત વાર્તા મારા ધ્યાનમાં આવી ત્યારે મને થયું કે આ ભૂમિકાને ખરો ન્યાય કંગના જ આપી શકશે. મેં તરત જ એનો સંપર્ક કર્યો હતો અને એને વાર્તા સંભળાવી હતી. અને આ વખતે એ મને ના પાડી શકી નહીં.’

Sandeep and I have been friends for over thirteen years and wanting to do a film for a long time. Now since we have found the right subject and the role we are all set to roll soon, it is going to be the biggest film of my career and a fantastic role, further details will be… pic.twitter.com/OpxLZK7u5e

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) June 28, 2023