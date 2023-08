‘ગદર 2’એ આઠ દિવસમાં રૂ. 300 કરોડથી વધુની કમાણી કરી

નવી દિલ્હીઃ અનિલ શર્મા ડિરેક્ટેડ ફિલ્મ ‘ગદર 2’ દેશમાં રૂ. 300 કરોડની ક્લબમાં સામેલ થઈ ચૂકી છે. આ ફિલ્મે રિલીઝના બીજા શુક્રવારે ડોમેસ્ટિક બોક્સ ઓફિસ પર આશરે રૂ. 20 કરોડની કમાણી કરી છે. સની દેઓલની ‘ગદર 2’ અક્ષયકુમારની ‘OMG 2’ની સાથે 11 ઓગસ્ટે થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ હતી, પણ બીજી ફિલ્મને પછાડતાં ‘ગદર 2’એ બોક્સ ઓફિસ પર કબજો જમાવ્યો છે.

એક અહેવાલ મુજબ આ ફિલ્મ આઠમા દિને દેશમાં કુલ રૂ. 19.50 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો હતો. પહેલા સપ્તાહે ‘ગદર 2’એ રૂ. 284.63 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો હતો અને હવે અત્યાર સુધી આ ફિલ્મે રૂ. 304.13 કરોડની કમાણી કરી છે.

