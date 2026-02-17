રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન PM મોદી સાથે કરશે મુલાકાત, AI ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં પણ લેશે ભાગ

મુંબઈઃ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને ફર્સ્ટ લેડી બ્રિજિટ મેક્રોન તેમના નિર્ધારિત ભારત પ્રવાસ માટે સોમવારે રાત્રે મુંબઈ પહોંચ્યાં હતાં. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મંગળવારે મુંબઈમાં ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે મુલાકાત કરશે. આ દરમિયાન બંને નેતાઓ ભારત-ફ્રાન્સ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરશે.
વિદેશ મંત્રાલય (MEA)ના પ્રવક્તા રણધીર જયસવાલે X પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે મુંબઈ એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કર્યું. આ પ્રવાસ દરમિયાન PM નરેન્દ્ર મોદી ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ સાથે દ્વિપક્ષી બેઠક કરશે. બંને નેતાઓ ઇન્ડિયા-ફ્રાન્સ યર ઓફ ઇનોવેશન 2026 લોન્ચ કરશે.
સત્તાવાર નિવેદન મુજબ બંને નેતાઓ વચ્ચેની ચર્ચા વ્યૂહાત્મક સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા અને નવા તથા ઊભરતાં ક્ષેત્રોમાં વિસ્તૃત કરવા પર કેન્દ્રિત રહેશે. PM મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મહત્વના મુદ્દાઓ પર પણ વિચારવિમર્શ કરશે. PM મોદીના આમંત્રણ પર મેક્રોન 17થી 19 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ભારત પ્રવાસે રહેશે. તેઓ નવી દિલ્હીમાં યોજાનાર ‘AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026’માં પણ ભાગ લેશે. 16થી 20 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ભારત મંડપમમાં યોજાતો આ કાર્યક્રમ ગ્લોબલ સાઉથની પહેલી વૈશ્વિક AI સમિટ ગણાય છે.
▪️PM @narendramodi has expressed confidence that his meeting with French President @EmmanuelMacron will further strengthen cooperation across sectors and contribute to global progress.
▪️Replying to President Macron’s post, #PMModi said India is delighted to welcome him and aims… https://t.co/O6Wz3kCVjj
— All India Radio News (@airnewsalerts) February 17, 2026
મુંબઈમાં તેઓ PM મોદી સાથે સાંજે લગભગ 5:15 વાગ્યે ‘ભારત-ફ્રાન્સ ઇનોવેશન યર 2026’નું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ દરમિયાન બંને દેશોના ઉદ્યોગજગતના પ્રતિનિધિઓ, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને સંશોધકોને સંબોધિત કરશે.
મેક્રોનનો આ પ્રવાસ ભારત-ફ્રાન્સ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં વધતી ગતિનો સંકેત આપે છે. ખાસ કરીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને નવી ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે સહકાર પર ભાર મૂકવામાં આવશે. ફ્રેન્ચ દૂતાવાસ મુજબ, આ જોડાણ નવી દિલ્હી અને પેરિસ વચ્ચે વધતા સંબંધોમાં એક વધુ મહત્વપૂર્ણ અધ્યાય છે. આ પ્રવાસ રક્ષણ, અંતરિક્ષ, નાગરિક પરમાણુ ઊર્જા, હવામાન કાર્યવાહી અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે મજબૂત બનેલી ભાગીદારીની પૃષ્ઠભૂમિમાં થઈ રહ્યો છે.