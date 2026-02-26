જે કંપનીના વિમાનમાં અજિત પવાર હતા તેેને લઈ એકનાથ શિંદેનો મોટો નિર્ણય

28 જાન્યુઆરીના રોજ બારામતીમાં લેન્ડિંગ કરતી વખતે VSR વેન્ચર્સનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું. આ અકસ્માતમાં અજિત પવાર સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. અજિત પવાર જે વિમાનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા તે દિલ્હી સ્થિત VSR વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની માલિકીનું Learjet 45XR (VT-SSK) મોડેલનું હતું.
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે અને તેમના શિવસેના પક્ષે VSR વિમાનનો ઉપયોગ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. અજિત પવારનું VSR લિયરજેટ વિમાનના દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ થયું હતું. નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ પણ ચાર VSR વિમાનોને ગ્રાઉન્ડેડ કર્યા છે.
DGCA એ VSR વેન્ચર્સ પર પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી
અજીત પવાર જે વિમાનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા તે દિલ્હી સ્થિત VSR વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું Learjet 45XR (VT-SSK) મોડેલનું હતું. અકસ્માત સમયે અજિત પવાર સાથે તેમના PSO, એક એટેન્ડન્ટ અને બે ક્રૂ સભ્યો હતા. અજિત પવારના મૃત્યુ બાદ DGCA એ નોંધપાત્ર કાર્યવાહી કરી, ચાર VSR વેન્ચર્સ વિમાનોને ગ્રાઉન્ડેડ કર્યા. આ કાર્યવાહી બારામતી વિમાન દુર્ઘટના પછી હાથ ધરવામાં આવેલા ખાસ ઓડિટ અને દેખરેખ દરમિયાન શોધાયેલી ગંભીર ખામીઓના આધારે કરવામાં આવી હતી.
બારામતીમાં વિમાન દુર્ઘટના
અજીત પવારનું 28 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ પુણે જિલ્લાના બારામતીમાં એક વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ થયું. તેઓ બારામતીમાં જાહેર સભાઓને સંબોધવા માટે ચાર્ટર્ડ Learjet 45XR (VT-SSK) વિમાનમાં મુંબઈથી રવાના થયા હતા. લગભગ સવારે 8:46 વાગ્યે, બારામતી એરપોર્ટના રનવે 11 પર ઉતરાણ કરવાનો બીજો પ્રયાસ કરતી વખતે, વિમાન અચાનક નિયંત્રણ ગુમાવી દીધું, ખુલ્લા મેદાનમાં ક્રેશ થયું અને આગમાં ભડકી ગયું. ટક્કર થતાં જ, વિમાનમાં એક પછી એક વિસ્ફોટ થયો, જેના કારણે વિમાનમાં સવાર કોઈપણ વ્યક્તિ બચી શક્યો નહીં.