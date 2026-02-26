Happy Birthday Ahmedabad: ભારતના પ્રથમ હેરિટેજ શહેર વિશે જાણવા જેવી વાતો..

સાબરમતીના કિનારે સજ્જિત, ઇતિહાસ અને આધુનિકતાનો સંગમ બનેલું અમદાવાદ શહેર ગુજરાતનું ધબકતું હૃદય છે. સુલતાન અહમદશાહ દ્વારા સ્થાપિત આ નગરના પ્રાચીન પોલોમાં સંસ્કૃતિની સુગંધ વાસે છે, તો બીજી બાજુ આકાશને અડતા ઈમારતોમાં પ્રગતિના સપના ઝળહળે છે. સાબરમતી આશ્રમ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની અહિંસાની ગાથાઓ ગુંજાવે છે, જ્યારે કાંકરિયા તળાવની પવનમાં શહેરની રમ્યતા મલકાય છે. વેપાર, શિક્ષણ અને કલા—ત્રણે ક્ષેત્રોમાં આગવું સ્થાન ધરાવતું અમદાવાદ પરંપરા અને પ્રગતિને સમાન ગૌરવથી વહન કરતું એક જીવંત કાવ્ય છે.
અમદાવાદનો જન્મદિવસ દર વર્ષે 26 ફેબ્રુઆરીએ ઉજવવામાં આવે છે. ઈ.સ. 1411માં સુલતાન અહમદશાહએ સાબરમતીના કિનારે આ નગરીની સ્થાપના કરી હતી, અને ત્યારથી અમદાવાદ ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને વેપારનું પ્રતીક બની રહ્યું છે. શહેરના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી પ્રસંગે વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, વારસા પરિભ્રમણ અને લોકકલાની રજૂઆતો યોજાય છે, જે શહેરની સમૃદ્ધ પરંપરા અને આધુનિક ઉર્જાનો સુમેળ દર્શાવે છે. અમદાવાદનો જન્મદિવસ માત્ર એક તારીખ નહીં, પરંતુ તેની ગૌરવશાળી સફરની યાદ અપાવતો ઉત્સવ છે.
આજે શહેરનો 615નો જન્મદિવસ
આજે ગુજરાતના સૌથી મોટા શહેર અમદાવાદનો 615મો જન્મદિવસ છે. અમદાવાદ ભારતનું પહેલું શહેર છે જેને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી (UNESCO World Heritage City) તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સમાવિષ્ટ, અમદાવાદ ઇતિહાસ, પરંપરા અને આધુનિકતાનો સંગમ છે. આ શહેરમાં સદીઓ જૂની મસ્જિદોનું સ્થાપત્ય જોવાલાયક છે, જ્યારે સાબરમતી નદી પરનો નવો અટલ પુલ એક નવું સ્થળ અને સેલ્ફી પોઇન્ટ છે. અમદાવાદ બે શહેરોમાં વહેંચાયેલું છે, જે સાબરમતી નદી દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે, જે શહેરને બે ભાગમાં વહેંચે છે. જૂના અમદાવાદને Walled Area તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શહેરમાં 10 કિલોમીટર લાંબી દિવાલ હતી. એવું કહેવાય છે કે આ દિવાલ પ્રાચીન સમયમાં શહેરનું રક્ષણ કરતી હતી. તેના પર થાંભલાઓ હતા, જે ચોક્કસ સમુદાયોના ઘરો અને વિસ્તારોને સીમાંકિત કરતા હતા. આ દિવાલમાં 12 દરવાજા હતા, જેમાંથી કેટલાક આજે પણ બાકી છે. દિલ્હી દરવાજો અને લાલ દરવાજા તેમાંથી મુખ્ય છે.
અહમદ શાહે નામ બદલ્યું
એવું કહેવામા આવે છે કે અમદાવાદ પહેલા કર્ણાવતી તરીકે જાણીતું હતું પરંતુ 1411માં મુઝફ્ફર રાજવંશના સુલતાન અહમદ શાહ દ્વારા રાજા કરણદેવ પહેલા પાસેથી જીતી લેવામાં આવ્યું હતું, જેના નામ પરથી તેનું નામ બદલીને રાખવામાં આવ્યું હતું. તેની ઘણી મસ્જિદો તે યુગની સ્થાપત્ય દર્શાવે છે. મહાગુજરાત ચળવળ બાદ જ્યારે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત મુંબઈ ( તે વખતનું બોમ્બે) રાજ્યથી અલગ થયા, ત્યારે અમદાવાદ 1960થી 1970 સુધી ગુજરાતની રાજધાની હતી. ત્યારબાદ, ગાંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ હજુ પણ અમદાવાદમાં સ્થિત છે. અમદાવાદને રાજ્યનું નાણાકીય કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે.
સ્વતંત્રતા ચળવળનું કેન્દ્ર
અમદાવાદે સ્વતંત્રતા ચળવળમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. બ્રિટિશ શાસન સામે મહાત્મા ગાંધીના અભિયાનને કારણે શહેર અનેક મોટી ઘટનાઓ અને સંઘર્ષોનું સાક્ષી બન્યું. સાબરમતી નદી પર ગાંધીજીના આશ્રમના નામ પરથી એક મુખ્ય માર્ગને હવે આશ્રમ રોડ કહેવામાં આવે છે. મહાત્મા ગાંધી લાંબા સમય સુધી ત્યાં રહ્યા હતા. તેના સમૃદ્ધ કાપડ ઉદ્યોગ માટે તેને “પૂર્વનું માન્ચેસ્ટર” તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેણે અમદાવાદને 21મી સદીમાં લાવ્યું છે. આ શહેર નવરાત્રિ દરમિયાન ભવ્ય ઉજવણી અને ભવ્યતા માટે જાણીતું છે, જે ખુલ્લા હવામાં સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક ઉત્સવ છે.
વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
અમદાવાદમાં અનેક ઐતિહાસિક ઇમારતો છે, ત્યારે મોટેરામાં આધુનિક ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ એક મુખ્ય આકર્ષણ છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ દર્શકોની ક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે. નમસ્તે ટ્રમ્પ કાર્યક્રમ દરમિયાન આ સ્ટેડિયમ વૈશ્વિક સ્તરે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. IIM અમદાવાદ શહેરનું એક મુખ્ય સીમાચિહ્ન છે. વિકાસની દ્રષ્ટિએ, પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં અમદાવાદનો નોંધપાત્ર વિકાસ થયો છે. અમદાવાદનો રાજકીય પ્રભાવ પણ નોંધપાત્ર છે. ગુજરાતની 182 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી, 21 બેઠકો અમદાવાદમાં કેન્દ્રિત છે. ગુજરાત વર્તમાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ગૃહ રાજ્ય છે, અને અમદાવાદ એક એવું શહેર છે જ્યાં તેમણે નોંધપાત્ર સમય વિતાવ્યો છે.