વિજય અને રશ્મિકા બન્યા પતિ-પત્ની, તેલુગુ રીતિ-રિવાજ મુજબ લગ્ન સંપન્ન

દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાના સુપરસ્ટાર વિજય દેવેરાકોંડા અને રશ્મિકા મંદાનાના લગ્ન સમારોહ ઉદયપુરના શાહી દૃશ્યો વચ્ચે શરૂ થઈ ગયા છે. સોશિયલ મીડિયા પર “#Virosh” તરીકે ટ્રેન્ડ થયેલા આ કપલે તેમના લગ્ન વિધિઓની પહેલી ઝલક શેર કરીને ચાહકોના દિલ જીતી લીધા છે. આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મુખ્ય લગ્ન સમારોહ પહેલાના ફંક્શન અને ફન એક્ટિવિટીઝ કરવામાં આવી હતી.
વિજય દેવરકોન્ડા અને રશ્મિકા બે રીતે લગ્ન કરવાના છે, એક તેલુગુ વિધિ અનુસાર અને બીજા કોડાવ સંસ્કૃતિ અનુસાર. તેલુગુ પરંપરાઓ અનુસાર લગ્નની વિધિ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. વિજય દેવેરાકોંડા અને રશ્મિકા મંદાના હવે સત્તાવાર રીતે લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે અને પતિ-પત્ની બની ગયા છે. આ દંપતી સાંજે 4 વાગ્યે કોડેલા પરંપરા અનુસાર સૂર્યાસ્ત સમયે લગ્ન કરશે. કપલ આ યાદગાર ક્ષણને વધુ સુંદર બનાવવા માંગે છે.
વિરોશના લગ્નની તૈયારીઓનો બીજો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. તેમાં લખ્યું છે, “રશ અને વિજયના લગ્ન સમારંભમાં આપનું સ્વાગત છે.” ત્યારબાદ વીડિયોમાં બાકીની સજાવટ અને તૈયારીઓ બતાવવામાં આવી છે.
View this post on Instagram
NDTV અનુસાર, પરંપરાગત તેલુગુ લગ્ન વિધિ પૂર્ણ કર્યા પછી, વિજય અને રશ્મિકાએ સ્થળની બહાર પાપારાઝીનું સ્વાગત કર્યું અને ત્યાં હાજર પાપારાઝી અને ફોટોગ્રાફરોને મીઠાઈના બોક્સ પણ મોકલ્યા.
View this post on Instagram
તેલુગુ લગ્ન સમારોહ સવારે 10 વાગ્યે પૂર્ણ થયા પછી, લગ્નની વિધિઓ હવે સાંજે 4 વાગ્યે કોડાવ રિવાજો અનુસાર કરવામાં આવશે. રશ્મિકા મંદાના કોડાવ સંસ્કૃતિમાંથી આવે છે. તેથી, લગ્નની વિધિઓ પણ કોડાવ પરંપરાઓ અનુસાર કરવામાં આવશે.
અહેવાલો અનુસાર, વિરોશે તેમના લગ્નમાં મહેમાનો માટે નો-ફોન નીતિ લાગુ કરી હતી. મહેમાનોને તેમના મોબાઇલ ફોન એન્ટ્રી ગેટ પર જમા કરાવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં દરેક ઉપકરણને કાળજીપૂર્વક સેફ્ટી પાઉચમાં સીલ કરીને પરત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પાછળનું કારણ એ છે કે કોઈપણ ફોટા અથવા વિડિઓ ઓનલાઈન લીક ન થાય.
લગ્નની વિધિઓ ચાલુ છે, ત્યારે મહેમાનોનું પણ આગમન ચાલુ છે. પ્રખ્યાત હાસ્ય કલાકાર ઝાકિર ખાન પણ વિજય અને રશ્મિકાના લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે ઉદયપુર પહોંચ્યા છે. એરપોર્ટ પરથી ઝાકિરનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે.
લગ્નની શરૂઆતના ફંક્શન્સમાં ઔપચારિકતાને બદલે આરામદાયક અને પાર્ટી જેવો માહોલ હતો. વિજય દેવેરાકોંડાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં મહેમાનો સૂર્યપ્રકાશિત પૂલ પાસે બેફિકરાઈથી આનંદ માણતા દેખાતા હતા. ફોટામાં સ્પષ્ટપણે પૂલ વોલીબોલની રમત અને લીલીછમ હરિયાળી વચ્ચે મહેમાનોનું હાસ્ય દેખાતું હતું. લાલ કપ અને કેઝ્યુઅલ વાઇબ્સ ખાતરી કરે છે કે વરરાજા પક્ષ ઉજવણીને હળવું અને અનૌપચારિક રાખે છે.
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવેરાકોંડાના લગ્ન સ્થળની એક ઝલક જાહેર કરવામાં આવી છે. સજાવટ સુંદર રીતે પરંપરાગત શૈલીમાં કરવામાં આવી છે, જેમાં દક્ષિણ ભારતીય થીમનો સમાવેશ થાય છે.