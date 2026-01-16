ડિજિટલ એરેસ્ટઃ નિવૃત્ત અધિકારી સાથે રૂ. 2.19 કરોડની લૂંટ, પાંચ આરોપીની ધરપકડ

નવી દિલ્હીઃ પોલીસની ઇન્ટેલિજન્સ ફ્યુઝન એન્ડ સ્ટ્રેટેજિક ઓપરેશન્સ (IFSO) યુનિટે સાયબર ઠગાઈના એક મોટા કેસમાં મધ્ય પ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાંથી પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે કંબોડિયામાં બેઠેલા સાયબર ગુનેગારોએ ભારતીય કાયદાની એજન્સીઓના અધિકારીઓ બનીને દિલ્હીમાં રહેતા 78 વર્ષીય નિવૃત્ત સરકારી અધિકારીને ડિજિટલ એરેસ્ટમાં કરી રાખીને તેમની પાસેથી રૂ. 2.19 કરોડથી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર કરાવી હતી.
DCP વિનીત કુમારે જણાવ્યું હતું કે પીડિતે ફરિયાદમાં કહ્યું હતું કે ગયા વર્ષના નવેમ્બરમાં તેમને લખનૌ પોલીસ હેડક્વાર્ટરથી સુમિત મિશ્રા હોવાનો દાવો કરનારી વ્યક્તિનો ફોન આવ્યો હતો. ફોન કરનારે તેમને કહ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગના કેસમાં તેમના વિરુદ્ધ બે ધરપકડ વોરંટ બાકી છે.DCPના જણાવ્યા મુજબ પીડિતની ઉંમર વધુ હોવા અને પોલીસ સ્ટેશન જઈ શકતા ન હોવાને બહાને ઠગોએ ડિજિટલ રીતે ખોટો ધરપકડ કેસ નંબર તૈયાર કર્યો. ત્યાર બાદ પ્રેમકુમાર ગૌતમ નામના બીજા કોલરે પીડિતનો સંપર્ક કર્યો અને જણાવ્યું હતું કે તેમના આધાર કાર્ડનો દુરુપયોગ થયો છે. તેણે તેમની સંપત્તિની વિગતો માગી, જે પીડિતે આપી દીધી.
24 કલાક નજરકેદ
DCPએ આગળ જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદીને 24 કલાક વોટ્સએપ વિડિયો કોલ દ્વારા નજર હેઠળ રાખવામાં આવ્યો હતો અને તેમને ઘર બહાર ન નીકળવા તેમ જ કોઈની સાથે સંપર્ક ન કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. પીડિત પર દબાણ બનાવવા માટે એક વ્યક્તિને વકીલ તરીકે નકલી CBI ઓફિસમાં પણ બેસાડવામાં આવ્યો હતો. અંતે 26 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર વચ્ચે 70 વર્ષીય પીડિતને વિવિધ ખાતાઓમાં કુલ રૂ. 2,19,18,000 ટ્રાન્સફર કરવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
ડિજિટલ ફૂટપ્રિન્ટ્સ અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સની મદદથી પોલીસે મંગળવારે મધ્ય પ્રદેશના બરવાણી સ્થિત તેના ગૃહનગરમાંથી 30 વર્ષીય દીપેશ પાટીદારને ધરપકડ કર્યો અને તેની પાસેથી રૂ. 1 કરોડ રોકડા જપ્ત કર્યા. તે ઇલેક્ટ્રોનિક સામાનની રિપેરિંગની દુકાન ચલાવતો હતો.આ ઉપરાંત 28 વર્ષીય અંશુલ રાઠોડ—જે લગ્ન પ્રસંગો માટે મ્યુઝિક સિસ્ટમ ભાડે આપતો હતો—તેની પણ એ જ સ્થળેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. વધુ તપાસ દરમિયાન ઝાંસીમાં પ્લાસ્ટિક પ્લેટ બનાવતી એકમના માલિક 36 વર્ષીય શ્યામ બાબુ ગુપ્તા, મોટરસાયકલ એક્સેસરીઝની દુકાન ચલાવનાર 25 વર્ષીય રાઘવેન્દ્ર વર્મા અને લખનૌના એક હોટેલમાંથી B.Tech પ્રથમ વર્ષનો વિદ્યાર્થી 26 વર્ષીય દેવેશ સિંહની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.