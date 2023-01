MCD મેયરની ચૂંટણી પર દિલ્હીનો ‘રાજકીય’ પારો ગરમાયો

દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (MCD)ના મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોની ચૂંટણીને લઈને આમ આદમી પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) સામસામે આવી ગયા છે. 6 જાન્યુઆરીએ કોર્પોરેશન ગૃહની બેઠકમાં બંને પક્ષના સભ્યો વચ્ચે ધક્કામુક્કી, મારામારી અને મારામારી થતાં કાર્યવાહી આગામી તારીખ સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે આ મામલે બંને પક્ષો એકબીજા પર આકરા પ્રહારો કરી રહ્યા છે અને રસ્તાઓ પર આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપ કરી રહ્યા છે.

Staged a massive protest outside CM Kejriwal's residence against the unconstitutional behaviour of AAP in the Civic Center. BJP won't tolerate @ArvindKejriwal-led AAP's hooliganism. pic.twitter.com/JODPu0iPwH

— Virendra Sachdeva (@Virend_Sachdeva) January 9, 2023