દિલ્હી : યુવકો કારમાં યુવતીને 8KM સુધી ઢસેડી જતા દર્દનાક મોત

દિલ્હીના કાંઝાવાલામાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અકસ્માત પછી 31 ડિસેમ્બર અને 1 જાન્યુઆરીની વચ્ચેની રાત્રે એક યુવતી વાહનની નીચે ફસાઈ ગઈ અને 7-8 કિલોમીટર સુધી ઢસડાઈ. આ ઘટનામાં યુવતીનું મોત થયું હતું. તેના શરીર પરથી તમામ કપડા ફાટી ગયા હતા. બાદમાં યુવતીની લાશ નગ્ન અવસ્થામાં મળી આવી હતી. પોલીસે કારમાં સવાર પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પોલીસનું કહેવું છે કે આ મામલો અકસ્માતનો છે. ડીસીપી આઉટરના જણાવ્યા અનુસાર, આઉટર દિલ્હીની પોલીસને વહેલી સવારે માહિતી મળી હતી કે એક વાહનમાં એક લાશ ફસાયેલી છે, આ વાહન કુતુબગઢ તરફ જઈ રહ્યું છે. પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી કારની શોધખોળ શરૂ કરી હતી.

આ દરમિયાન પોલીસને માહિતી મળી કે કાંઝાવાલા વિસ્તારમાં એક યુવતીની નગ્ન લાશ રોડ પર પડી છે. ક્રાઈમ ટીમને સ્થળ પર બોલાવવામાં આવી હતી અને ફોરેન્સિક પુરાવા પણ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો. પોલીસે કારની શોધખોળ શરૂ કરી તો સુલતાનપુરીમાં કાર ક્ષતિગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવી હતી. તે જ સમયે પોલીસને એક સ્કૂટી પણ મળી હતી જે અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, માહિતી મળ્યા બાદ જાણવા મળ્યું કે અકસ્માત બાદ સ્કૂટી પર સવાર એક યુવતી વાહનના પૈડામાં ફસાઈ ગઈ હતી અને વાહન તેને ઘણું દૂર સુધી ખેંચી ગયું હતું.

A woman's body was dragged for a few kms by a car that hit her in Sultanpuri area in early morning hours today.After being hit by the car, the body got entangled in the wheel of the car & was dragged alongside. All the five occupants of the car have been apprehended: Delhi Police pic.twitter.com/g5wqYiDZmW

