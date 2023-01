વિશ્વભરના નેતાઓએ નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવી

નવું વર્ષ 2023 શરૂ થતાંની સાથે જ દેશ અને દુનિયાભરના લોકો ઉજવણીમાં ડૂબી ગયા. ક્યાંક નવા વર્ષનું સ્વાગત ફટાકડા ફોડીને કરવામાં આવ્યું તો ક્યાંક લોકોએ નાચ-ગાન કરીને વર્ષ 2023ની શરૂઆત કરી. તમામ દેશના રાજનેતાઓએ દેશવાસીઓને નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને તેમના સારા જીવનની કામના કરી હતી. ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીથી લઈને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન, બ્રિટનના વડા પ્રધાન ઋષિ સુનક અને અન્ય ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓએ તેમના દેશવાસીઓને અભિનંદન સંદેશો આપ્યા હતા.

પીએમ મોદીએ નવા વર્ષની શુભકામના પાઠવી

પીએમ મોદીએ ટ્વિટ કરીને કહ્યું, તમારું 2023 શાનદાર રહે. તે આશા, ખુશી અને ઘણી બધી સફળતાઓથી ભરપૂર રહે. દરેકને અદ્ભુત સ્વાસ્થ્ય સાથે આશીર્વાદ મળે.

Have a great 2023! May it be filled with hope, happiness and lots of success. May everyone be blessed with wonderful health.

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું…

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડને ટ્વિટ કરીને અમેરિકનોને કહ્યું, મિત્રો નવા વર્ષની શુભેચ્છા. મને લાગે છે કે આ એક શાનદાર વર્ષ બની રહેશે. શા માટે? કારણ કે અમારે ગયા વર્ષે પસાર થયેલી ઘણી બધી બાબતોને અમલમાં મૂકવાની શરૂઆત કરવી પડશે.

Happy New Year, folks.

I think it’s going to be a great year.

Why? Because we get to start implementing a lot of the things we passed last year.

Here are some things that are kicking in at this very moment ⬇️

And hey — you can bookmark it if you’re out celebrating.

— President Biden (@POTUS) January 1, 2023