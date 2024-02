મનીષ સિસોદિયાને કોર્ટે 3 દિવસ માટે વચગાળાના જામીન આપ્યા

આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને દિલ્હીના પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાને મોટી રાહત મળી છે. દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે સોમવારે મનીષ સિસોદિયાને 13 ફેબ્રુઆરીથી 15 ફેબ્રુઆરી સુધી વચગાળાના જામીન આપ્યા છે. કોર્ટે સિસોદિયાને તેમની ભત્રીજીના લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા છે.

Delhi court grants interim bail to AAP leader Manish Sisodia from February 13 to 15 in excise policy case to attend niece’s wedding. pic.twitter.com/NF3Dc6bOgm

— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2024