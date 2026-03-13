કોંગ્રેસને રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં 12 ધારાસભ્યોના ક્રોસ વોટિંગનો ડર

બેંગલુરુઃ રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને ક્રોસ વોટિંગનો ભય સતાવી રહ્યો છે. તેથી જ પાર્ટીએ પોતાના 12 ધારાસભ્યોને બેંગલુરુના એક રિસોર્ટમાં શિફ્ટ કર્યા છે. આ બધા ધારાસભ્યો ગઈ કાલે મોડી રાત્રે બેંગલુરુ પહોંચ્યા હતા. તેમને બેંગલુરુના બહારના વિસ્તારમાં આવેલા એક રિસોર્ટમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યાં બહારના લોકોના આવવા-જવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ ધારાસભ્યોને 16 માર્ચે મતદાનના દિવસે સીધા અહીંથી ભુવનેશ્વર લઈ જવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
ડી.કે. શિવકુમારનું નિવેદન પણ આવ્યું સામે
આ મુદ્દે કર્ણાટકના ઉપ મુખ્યમંત્રી ડી.કે. શિવકુમારે પણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે મેં કોઈને બોલાવ્યા નથી. તેઓ આવ્યા છે એવું મને જણાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાંના PCC પ્રમુખે મને ફોન કરીને કહ્યું કે તેમના માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કદાચ તેઓ બેંગલુરુ અને મૈસુરુ ફરવા જઈ રહ્યા હોય. પાર્ટીએ જે જવાબદારી સોંપી છે તેનું પાલન કરવું અમારું કામ છે. મેં તેમને જાણ કરી છે કે વિધાનસભાની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ હું તેમને મળવા જઈશ.
રાજ્યસભા ચૂંટણી ક્યારે છે?
રાજ્યસભા ચૂંટણી 2026ની જાહેરાત થઈ ગઈ છે અને તમામ રાજકીય પક્ષોએ પોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. 10 રાજ્યોની રાજ્યસભાની કુલ 37 બેઠકો માટે ચૂંટણી કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ હેઠળ 37 બેઠકો માટે 16 માર્ચે મતદાન થશે. રાજ્યસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કોંગ્રેસે પોતાની વ્યૂહરચના તૈયાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ધારાસભ્યોને રિસોર્ટમાં મોકલીને પાર્ટીએ સંદેશ આપ્યો છે કે તે ચૂંટણી માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. આ મુદ્દે રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે.