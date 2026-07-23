દક્ષિણ ગુજરાતમાં આભ ફાટ્યુંઃ નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ, ગામો સંપર્ક વિહોણા

અમદાવાદઃ દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. વલસાડ, વાપી, તાપી અને ડાંગ સહિતના જિલ્લાઓમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ઓરંગા નદીમાં આવેલા પૂર અને અતિભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. જ્યારે વહીવટી તંત્ર સતત બચાવ અને રાહત કામગીરીમાં વ્યસ્ત બન્યું છે.

આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનો કહેર

વલસાડ જિલ્લામાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. જ્યાં નજર કરો ત્યાં માત્ર પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. ઓરંગા નદીમાં આવેલા પૂરના કારણે નદીનું પાણી સીધું શેઠીયા નગરમાં ઘૂસી ગયું છે. ઓરંગા નદીના પ્રચંડ પ્રવાહ સામે તંત્ર પણ લાચાર બન્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં વલસાડ જિલ્લામાં સરેરાશ 23 ઇંચ વરસાદ નોંધાતા સમગ્ર જિલ્લો જળબંબાકાર બની ગયો છે.

વાપીમાં 17 ઇંચ વરસાદથી જળબંબાકાર સ્થિતિ

વાપીમાં ભારે વરસાદે લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો કર્યો છે. વાપીમાં પડેલા 17 ઇંચ વરસાદના કારણે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે.

ધરમપુરમાં 20 ઇંચ વરસાદ

ધરમપુરમાં 20 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડતા ઓરંગા નદી ગાંડીતૂર બની ગઈ છે. ભારે વરસાદના કારણે વલસાડ પાસેથી પસાર થતી ઓરંગા નદીએ પોતાના કિનારા વટાવી દીધા છે. અડધી રાત્રે વલસાડ જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર નદી કાંઠે પહોંચી ગયું હતું અને સાયરન વગાડીને લોકોને તાત્કાલિક પોતાના ઘર છોડવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા.

 ડાંગ જિલ્લામાં નદીઓમાં ઘોડાપૂર

ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદના કારણે અંબિકા, પૂર્ણા, ખાપરી અને ગીરા નદીઓમાં ઘોડાપૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદના પગલે અનેક સ્થળોએ વૃક્ષો ધરાશાયી થતાં રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન જિલ્લામાં નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો છે અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સતત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

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