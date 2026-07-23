સંસદના મકર દ્વાર પર NDA વિરુદ્ધ વિપક્ષના સાંસદોનું પ્રદર્શન

નવી દિલ્હી: સંસદના મોન્સૂન સત્રનો આજે ચોથો દિવસ છે. અત્યાર સુધીના છેલ્લા ત્રણ દિવસ ભારે હંગામાથી ભરેલા રહ્યા છે. આજે ચોથા દિવસે પણ સંસદનું મોન્સુન સત્ર હંગામેદાર રહેવાની શક્યતા છે. સંસદમાં ચાલી રહેલા ગતિરોધથી અલગ દિલ્હી પણ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત પ્રદર્શન અને હંગામાની સાક્ષી બની રહી છે.
NEET પેપર લીક અને ભરતી પરીક્ષાઓમાં થયેલી ગેરરીતિઓના વિરોધમાં જંતર-મંતર ખાતે કોક્રોચ જનતા પાર્ટીનું પ્રદર્શન ચાલુ છે. સોનમ વાંગચુક પણ હોસ્પિટલમાંથી અનશન પર અડગ છે. આ દરમિયાન સંસદ તરફ કૂચ કરનાર પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે અનેક વખત અથડામણો થઈ ચૂકી છે, જેમાં ઘણા પ્રદર્શનકારીઓ તેમજ પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા છે. દિલ્હીમાં શરૂ થયેલું આ આંદોલન હવે પટના, મુંબઈ જેવાં શહેરોમાં પણ ફેલાયું છે.
મકર દ્વાર પર NDA અને વિરોધ પક્ષના સાંસદોનું પ્રદર્શન
સંસદ ભવનના મકર દ્વાર પાસે એક તરફ NDAના સાંસદો પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, જ્યારે બીજી તરફ વિરોધ પક્ષના સાંસદો પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. NDAના સાંસદો કોંગ્રેસના વલણ અને સંસદને ચાલવા ન દેવાના આરોપોને લઈને પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ સહિતના વિરોધ પક્ષના સાંસદો વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા લાઠીચાર્જ અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માગને લઈને પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.
બંને પક્ષોના સાંસદો એકબીજા સામે સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે અને વિરોધ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.NEET પેપર લીક મામલે રસ્તાથી લઈને સંસદ સુધી ચાલી રહેલા રાજકીય ઘમાસાણ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે વિરોધ પક્ષ સમક્ષ ચર્ચાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી જે.પી. નડ્ડાએ જણાવ્યું છે કે સરકાર આ ગંભીર મુદ્દા પર સંસદમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા માટે તૈયાર છે. તેમણે વિરોધ પક્ષને ચર્ચાની તારીખ અને સમય નક્કી કરવા જણાવ્યું હતું, કારણ કે સરકારનો ઉદ્દેશ પેપર લીક અટકાવવા માટેની વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.