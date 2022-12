LAC પાસે ભારત-અમેરિકાના યુદ્ધ અભ્યાસથી ચીન નારાજ થતા ભારતે આપ્યો જવાબ

ઉત્તરાખંડમાં નિયંત્રણ રેખા (LAC) પાસે ચાલી રહેલા ભારત-અમેરિકા સૈન્ય અભ્યાસના ચીનના વિરોધ પર વિદેશ મંત્રાલયે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે. મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ કહ્યું, “ભારત કોની સાથે સૈન્ય અભ્યાસ કરશે, તે તેનો પોતાનો મામલો છે. ચીન પોતાના કરારનું ઉલ્લંઘન કરે છે. બાગચીએ કહ્યું કે અમેરિકા સાથે અમારો સંબંધ છે, જેના પર કોઈ વીટો ન આપી શકે. ચીને બુધવારે કહ્યું હતું કે તે વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા પર ભારત-યુએસ સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસનો વિરોધ કરે છે અને તે નવી દિલ્હી અને બેઇજિંગ વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરાયેલ બે સરહદ કરારની ભાવનાનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે શું કહ્યું?

બુધવારે બેઇજિંગમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા, ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઝાઓ લિજિયાને કહ્યું, “ભારત અને યુએસ વચ્ચે સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ 1993 અને 1996માં ચીન-ભારત સરહદ પર LAC નજીક ચીન અને ભારત વચ્ચે થયો હતો. કરારની ભાવનાનું ઉલ્લંઘન કરે છે. આ સાથે તેમણે દાવો કર્યો કે તે ચીન અને ભારત વચ્ચેના પરસ્પર વિશ્વાસને પૂર્ણ કરતું નથી.

