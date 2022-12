IPL 2023ની હરાજીમાં કુલ 991 ખેલાડીઓ સામેલ થશે

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2023ની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સિઝન માટે 23 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ કોચીમાં હરાજી થશે. IPL 2023ની હરાજી માટે કુલ 991 ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી છે. જેમાં 714 ભારતીય અને 277 વિદેશી ખેલાડીઓ સામેલ છે. આ વખતે હરાજીમાં ભાગ લેનારી વિદેશી ટીમો પર નજર કરીએ તો તેમાં સૌથી વધુ ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. ઓસ્ટ્રેલિયાના કુલ 57 ખેલાડીઓ IPL 2023ની હરાજીમાં ભાગ લેશે. આ પછી દક્ષિણ આફ્રિકા બીજા સ્થાને છે.

NEWS- 991 players register for TATA IPL 2023 Player Auction.

A total of 991 players (714 Indian and 277 overseas players) have signed up to be part of the TATA IPL 2023 Player Auction set to take place on 23rd December 2022 in Kochi.

