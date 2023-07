ચમોલી અકસ્માતમાં 16ના મોત, PM મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું, અમિત શાહે CM સાથે ફોન પર વાત કરી

બુધવારે ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં અલકનંદા નદીના કિનારે નમામી ગંગે પ્રોજેક્ટના સ્થળે અચાનક વીજ કરંટ લાગવાથી ઓછામાં ઓછા 16 લોકોના મોત થયા હતા. અકસ્માતમાં 11 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

પીએમ મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ચમોલીમાં થયેલા અકસ્માત પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેણે ટ્વીટ કરીને લખ્યું, ‘અકસ્માત ખૂબ જ દુઃખદ છે. શોકગ્રસ્ત પરિવારના સભ્યો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરવા સાથે, હું તમામ ઈજાગ્રસ્તોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની ઈચ્છા કરું છું.



અમિત શાહે CM સાથે વાત કરી

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે મુખ્ય પ્રધાન પુષ્કર સિંહ ધામીને ફોન કરીને ચમોલીની ઘટના વિશે પૂછપરછ કરી હતી. સ્થિતિ વિશે માહિતી આપતાં મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે મેજિસ્ટ્રેટ તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

