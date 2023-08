અભિનેતા પ્રકાશ રાજ વિરુદ્ધ કેસ નોંધાયો, ચંદ્રયાન 3ની મજાક ઉડાવવા બદલ કાર્યવાહી

દક્ષિણના પ્રખ્યાત અભિનેતા પ્રકાશ રાજ વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં જ પ્રકાશ રાજે ચંદ્રયાન 3 અંગે ટ્વિટર પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. આ પોસ્ટને લઈને હોબાળો થયો હતો અને આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે પ્રકાશ રાજે ચંદ્રયાન-3 મિશનની મજાક ઉડાવી હતી. આ મામલામાં હવે તેની સામે બાગલકોટના બનાહટ્ટી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

BREAKING NEWS:-

First picture coming from the Moon by #VikramLander Wowww #justasking pic.twitter.com/RNy7zmSp3G

— Prakash Raj (@prakashraaj) August 20, 2023