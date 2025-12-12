૨૦૨૭ની વસ્તી ગણતરી માટે ₹૧૧,૭૧૮ કરોડનું બજેટ મંજૂર

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં 2027ની વસ્તી ગણતરી માટે ₹11,718 કરોડના બજેટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. પ્રથમ વખત, દેશભરમાં ડિજિટલ વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. આ કાર્ય માટે 30 લાખ કર્મચારીઓને રોજગારી આપવામાં આવશે.

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મંત્રીમંડળમાં ત્રણ મોટા અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. પહેલો નિર્ણય 2027ની વસ્તી ગણતરીને લગતો છે, જે એક વિશાળ રાષ્ટ્રીય પહેલ છે. વસ્તી ગણતરી માટે ₹11,718 કરોડનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. બીજું, કોલસા સેતુ દ્વારા દેશના કોલસા ક્ષેત્રમાં એક મોટો સુધારો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. ત્રીજું, ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે એક મોટું પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વસ્તી ગણતરી 2027થી દેશભરમાં હાથ ધરવામાં આવશે. આ વસ્તી ગણતરી બે તબક્કામાં કરવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કામાં ઘરની યાદી અને રહેઠાણ ગણતરીનો સમાવેશ થશે, જે એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવશે, જ્યારે બીજા તબક્કામાં વસ્તી ગણતરીનો સમાવેશ થશે, જે ફેબ્રુઆરી 2027માં શરૂ થશે. તેમણે સમજાવ્યું કે વસ્તી ગણતરીની ડિજિટલ ડિઝાઇન ડેટા સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને વિકસાવવામાં આવી છે.

અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે ભારત કોલસા ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. 2024-2025 માં, ભારત એક અબજ ટનથી વધુનું ઐતિહાસિક કોલસા ઉત્પાદન પ્રાપ્ત કરશે. કોલસાની આયાત પરની આપણી અગાઉની નિર્ભરતા હવે નોંધપાત્ર રીતે ઘટી ગઈ છે. કોલસાની આયાત પરની આ ઘટેલી નિર્ભરતાએ આપણને ₹60,000 કરોડ બચાવ્યા છે.

ભારતની વસ્તી ગણતરી એ દેશની વસ્તી, વસ્તી વિષયક, સામાજિક-આર્થિક પરિસ્થિતિઓ અને સંસાધન વિતરણનો વ્યાપક સર્વે છે. તે ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ રજિસ્ટ્રાર જનરલ અને વસ્તી ગણતરી કમિશનર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR