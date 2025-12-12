ડાયાબિટીસને નિયંત્રિત કરતી દવા ઓઝેમ્પિક ભારતમાં લોન્ચ, જાણો કિંમત

નોવો નોર્ડિસ્ક દ્વારા ભારતમાં ડાયાબિટીસની સારવાર માટે ઓઝેમ્પિક સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. ચાલો આ ઇન્જેક્શન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તેની માત્રા અને તેની કિંમત વિશે જાણીએ.
ડેનિશ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની નોવો નોર્ડિસ્કએ આખરે ભારતમાં તેની બહુપ્રતિક્ષિત ડાયાબિટીસ દવા, ઓઝેમ્પિક લોન્ચ કરી છે. 0.25 મિલિગ્રામના પ્રારંભિક ડોઝની કિંમત દર અઠવાડિયે 2200 રૂપિયા છે. રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, કંપની ભારતમાં આ ઇન્જેક્શન 0.25 મિલિગ્રામ, 0.5 મિલિગ્રામ અને 1 મિલિગ્રામના ડોઝમાં વેચશે. એ નોંધનીય છે કે ઓઝેમ્પિક ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે એક ઇન્જેક્શન છે અને તેને અઠવાડિયામાં એકવાર લઈ શકાશે.
ભારતમાં ઓઝેમ્પિક કિંમતો
ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકો માટે આ સાપ્તાહિક ઈન્જેક્શનને 2017 માં યુએસ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ત્યારથી, તે વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી વધુ વેચાતી દવા બની ગઈ છે. તેની ભૂખ-દમનકારી અસરોને કારણે વજન ઘટાડવા માટે તેનો વારંવાર ઉપયોગ થાય છે.
દવાનો સૌથી ઓછો ડોઝ દર અઠવાડિયે 2200 રૂપિયામાં વેચાશે. રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, કંપનીએ અન્ય ડોઝની કિંમતો પણ જાહેર કરી છે. 1 મિલિગ્રામ ડોઝની કિંમત દર મહિને 11175 રૂપિયા હશે, જ્યારે 0.5 મિલિગ્રામ ડોઝની કિંમત દર મહિને 10170 રૂપિયા હશે. 0.25 મિલિગ્રામ ડોઝની કિંમત દર મહિને 8800 રૂપિયા હશે. 0.25 મિલિગ્રામ ડોઝની શરૂઆતની કિંમત દર અઠવાડિયે 2200 રૂપિયા હશે.
ભારતમાં ઓઝેમ્પિકને ક્યારે મંજૂરી આપવામાં આવી?
ભારતના ડ્રગ રેગ્યુલેટર, સેન્ટ્રલ ડ્રગ્સ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (CDSCO) એ આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ઓઝેમ્પિક (સેમાગ્લુટાઇડ) ના ઉપયોગને મંજૂરી આપી હતી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં FDA અનુસાર, ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં ગ્લાયકેમિક નિયંત્રણ સુધારવા અને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં મોટી કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સમસ્યાઓનું જોખમ ઘટાડવા માટે ઓઝેમ્પિકને આહાર અને કસરત સાથે લેવામાં આવે છે જેમને પહેલાથી જ હૃદય રોગ છે.
વજન ઘટાડવા માટે ઓઝેમ્પિક કેવી રીતે અસરકારક છે?
ઓઝેમ્પિક, જેનો સક્રિય ઘટક સેમાગ્લુટાઇડ છે, તે મુખ્યત્વે ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસની સારવાર માટે વિકસાવવામાં આવ્યો હતો. જો કે, તે વજન ઘટાડવામાં પણ અસરકારક સાબિત થયું છે, જેના કારણે તે આજકાલ વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યું છે. ઓઝેમ્પિક કુદરતી રીતે બનતા હોર્મોન GLP-1 (ગ્લુકોગન જેવા પેપ્ટાઇડ-1) ની જેમ કામ કરે છે. ખાધા પછી આ હોર્મોન આંતરડામાંથી મુક્ત થાય છે. ઓઝેમ્પિક મગજને સંકેત મોકલે છે કે તમે ભરાઈ ગયા છો, જેનાથી તમને ભૂખ ઓછી લાગે છે અને તમે ઓછી કેલરીનો વપરાશ કરો છો. તે ઉચ્ચ કેલરીવાળા ખોરાકની તૃષ્ણાને ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે.
આ દવા પાચન ધીમું કરે છે (જેને ગેસ્ટ્રિક ખાલી કરાવવું કહેવાય છે). પાચન ધીમું થવાથી તમને લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું લાગે છે, જે તમને વારંવાર ખાવાનું ટાળવામાં અને એકંદરે ઓછું ખોરાક ખાવામાં મદદ કરે છે. તે સ્વાદુપિંડને ઇન્સ્યુલિન છોડવા માટે પણ ઉત્તેજિત કરે છે જ્યારે બ્લડ સુગર વધે છે. તે ગ્લુકોગન હોર્મોનનું સ્ત્રાવ ઘટાડે છે, જે લીવરને વધારાનું ગ્લુકોઝ ઉત્પન્ન કરતા અટકાવે છે.
(નોંધ: આ લેખમાં સૂચવેલ ટિપ્સ ફક્ત સામાન્ય માહિતી માટે છે. કોઈપણ ફિટનેસ પ્રોગ્રામ શરૂ કરતા પહેલા, તમારા આહારમાં કોઈપણ ફેરફાર કરતા પહેલા અથવા કોઈપણ રોગ માટે કોઈપણ પગલાં લેતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો.ચિત્રલેખા કોઈપણ દાવાની સત્યતાની પુષ્ટિ કરતું નથી.)