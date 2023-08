AGM:નવું રિલાયન્સ નવા ભારતની આગેવાની કરશેઃ મુકેશ અંબાણી

નવી દિલ્હીઃ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 46મી વાર્ષિક સમાન્ય સભામાં ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ વડા પ્રધાન મોદીના સ્વતંત્રતા દિવસ પર આપેલા ભાષણનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું હતું કે નવું ભારત નથી થોભતું, નથી થાકતું કે નથી હારતું. કંપની પોતાના ઘર, ધરતી, દેશ અને તમામ રોકાણકારોનું ધ્યાન રાખે છે. નવું રિલાયન્સ ભારતના આર્થિક ગ્રોથમાં મહત્ત્વનું યોગદાન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

તેમણે કહ્યું હતું કે જિયો માટે કંપની રૂ. એક લાખ કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવાની છે. રિલાયન્સ જિયો નવા ભારતના ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશનનનું પ્રતીક છે અને કંપની લક્ષ્ય તરફ મોટાં ડગ માંડ્યા છે. જિયો 5Gનું રોલઆઉટ વિશ્વમાં કોઈ પણ કંપની કરતાં સૌથી ઝડપી 5G રોલઆઉટ છે.

