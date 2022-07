જાપાની અધિકારીઓને ટ્રેન પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરો કરવાની ફડણવીસની હૈયાધારણ

મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રના ઉપ મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જાપાનના કાઉન્સિલ જનરલ ફુકાહોરી યાસુકાતાને બુલેટ ટ્રેનના ફાસ્ટ-ટ્રેકિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ માટે હૈયાધારણ આપી હતી. આ પ્રોજેક્ટમાં જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કો-ઓપરેશન એજન્સી (JICA) દ્વારા નાણાંનું ધિરાણ કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે બુધવારે મુંબઈમાં યાસુકાતા અને અન્ય જાપાની અધિકારીઓ સાથે બેઠક દરમ્યા બુલેટ ટ્રેનની કામગીરી માટે આશ્વાસન આપ્યું હતું.

વડા પ્રધાનના આ મહત્ત્વાકાંક્ષી બુલેટ ટ્રેનનો હાઇ સ્પીડ રેલવે પ્રોજેક્ટ અમદાવાદ અને મુંબઈની વચ્ચે સ્થપાનારો છે, જેમાં બુલેટ ટ્રેનનો ઉદ્દેશ અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચે પ્રતિ કલાક 320ની ઝડપે ટ્રેન ચલાવવાનો છે.

It was a honour and privilege to welcome Hon. Consul General of Japan Dr. Fukahori Yasukata & Hon. Deputy of Mission Mr. Kaneko Toshihiro and other senior Japanese officials in Mumbai, this morning.@JapaninIndia pic.twitter.com/UBHCrEzaBM

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 20, 2022