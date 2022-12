મુંબઈ-પુણે એક્સપ્રેસ વે પર વિદ્યાર્થીઓથી ભરેલી બસ પલટી, 2ના મોત, 46 ઘાયલ

મુંબઈ-પુણે એક્સપ્રેસ વે પર ખોપોલી પાસે એક ભયાનક અકસ્માત થયો છે. વિદ્યાર્થીઓથી ભરેલી બસ પલટી ગઈ. જેમાં 46 વિદ્યાર્થીઓ અને 2 શિક્ષકો ઘાયલ થયા હતા જેમાંથી 2ના મોત થયા છે. ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

Maharashtra | A bus carrying 48 students overturned in the Khopoli PS area of Raigad district. Many students got injured, some in critical condition. Students were rushed to a hospital for treatment, more details awaited. pic.twitter.com/iIu7eX3MQI

— ANI (@ANI) December 11, 2022