PM મોદી અમદાવાદ પહોંચ્યા, આવતીકાલે શપથગ્રહણ સમારોહમાં લેશે ભાગ

PM મોદી અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા છે. વડાપ્રધાન આવતીકાલે ગાંધીનગર સચિવાલયના હેલિપેડ ગ્રાઉન્ડમાં મુખ્યમંત્રી સહિત મંત્રીમંડળનો શપથ સમારોહ છે. વડાપ્રધાનના આગમનથી કહી શકાય છે કે આજે રાતે નવા મંત્રીમંડળના ફાઇનલ લિસ્ટ પર મહોર લાગી શકે છે. આ ઉપરાંત દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ અમદાવાદ પહોંચી ગયા છે.

#WATCH | Gujarat: People greet PM Modi as he holds a roadshow in Ahmedabad.

The oath-taking ceremony of BJP's Bhupendra Patel, as chief minister of Gujarat, is to take place tomorrow, 12th December.

