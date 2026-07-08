ભારે વરસાદ વચ્ચે પુનામાં ઈમારત ધરાશાયી, 16 લોકો ફસાયા

પિંપરી-ચિંચવડમાં કચરાથી ઉર્જા પ્લાન્ટની એક ઇમારત ધરાશાયી થઈ છે. સોળ લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે, જ્યારે એક વ્યક્તિને ગંભીર ઇજા પહોંચી છે અને તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે કચરાનો ઢગલો કચરાના ડેપોની બાજુમાં આવેલા પ્લાન્ટ પર પડતાં ઇમારત ધરાશાયી થઈ ગઈ.

(Photo: IANS)

મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદે તબાહી મચાવી છે. આ દરમિયાન પુણેમાં એક અણધારી અને દુ:ખદ ઇમારત ધરાશાયી થવાની ઘટના બની. પુણે જિલ્લાના પિંપરી-ચિંચવડ શહેર વિસ્તારમાં મોશી કચરાના ડેપો પાસે આ ઘટના બની. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ભારે ગભરાટ ફેલાયો છે. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી અને પોલીસને જાણ કરી. પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ અને વહીવટી અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે, અને બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. વિસ્તારમાં ચિંતાનું વાતાવરણ છે, અને આશા છે કે ફસાયેલા રહેવાસીઓ સુરક્ષિત રહેશે.

અહેવાલો અનુસાર, પિંપરી-ચિંચવડમાં વેસ્ટ-ટૂ- એનર્જી પ્રોજેક્ટની એક ઇમારત ધરાશાયી થઈ છે. ચૌદ લોકો ફસાયેલા હોવાની આશંકા છે, જ્યારે એક વ્યક્તિને ગંભીર ઇજાઓ સાથે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. કચરાના ડેપોની બાજુમાં સ્થિત વેસ્ટ-ટૂ- એનર્જી પ્રોજેક્ટ પર કચરાનો ઢગલો પડતાં ઇમારત ધરાશાયી થઈ હોવાનું જાણવા મળે છે. બીજા માળે ફસાયેલા કર્મચારીઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ પોલીસ કહે છે કે 16 લોકો હજુ પણ પહેલા માળે ફસાયેલા છે.

ખરેખર શું બન્યું?
આ ઘટના બુધવારે બપોરે 1:45 વાગ્યે બની હતી. મોશીમાં પિંપરી-ચિંચવડ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કચરાથી ઊર્જા પ્રોજેક્ટ ધરાવતી ત્રણ માળની ઇમારતમાં સુવિધાની વહીવટી કચેરીઓ આવેલી છે. ઇમારતની પાછળ કચરાનો મોટો ઢગલો તેના પર પડ્યો હતો, જેના કારણે માળખું ધરાશાયી થયું હોવાનું કહેવાય છે.

 

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