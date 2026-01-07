બજેટ 2026: હોમ લોન પર વધુ ટેક્સ લાભની ટેક્સપેયર્સને અપેક્ષા

નવી દિલ્હીઃ નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પહેલી ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કરશે જોકે આ વખતે પહેલી ફેબ્રુઆરીએ રવિવાર છે, જેથી સરકાર તરફથી હજી સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. શક્યતા છે કે ટૂંક સમયમાં સરકાર સંસદના બજેટ સત્રની જાહેરાત કરશે. તેની સાથે બજેટની તારીખની પણ ઔપચારિક જાહેરાત થઈ જશે.
કેન્દ્રીય બજેટ પર સૌથી વધુ નજર ટેક્સપેયર્સની રહે છે. ગયા વર્ષના બજેટમાં ટેક્સમાં મોટી રાહતની જાહેરાત બાદ ટેક્સપેયર્સની અપેક્ષાઓ વધુ વધી ગઈ છે.
નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ ઇન્કમ ટેક્સની નવા દરોને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે મોટા એલાન કરે એવી શક્યતા છે. સરકાર છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી બજેટમાં નવી રેજીમને લોકપ્રિય બનાવવા માટે સતત પગલાં લઈ રહી છે. નવી રેજિમમાં વાર્ષિક 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર ટેક્સ લાગતો નથી. ગયા વર્ષની યુનિયન બજેટમાં સરકારે આ જાહેરાત કરી હતી. નવી રેજિમમાં ટેક્સના દરો ઓછા છે, પરંતુ તેમાં મોટા ભાગના ડિડક્શન અને એક્ઝેમ્પશન મળતા નથી. ટેક્સપેયર્સને આશા છે કે સરકાર નવા રેજિમમાં પણ ટર્મ લાઈફ ઇન્શ્યોરન્સ અને હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પર ડિડક્શનની મંજૂરી આપી શકે છે.
હોમ લોન પર ટેક્સલાભ વધવાની શક્યતા
ટેક્સ નિષ્ણાતોના કહેવા મુજબ છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં નવા રેજિમ અપનાવનાર લોકોની સંખ્યા વધી છે. તેમ છતાં, હજુ પણ મોટી સંખ્યામાં ટેક્સપેયર્સ જૂના રેજિમનો ઉપયોગ કરે છે. ખાસ કરીને ઘર ખરીદવા માટે હોમ લોન લેતા લોકોને જૂના રેજિમ વધુ લાભદાયક લાગે છે. જૂના રેજિમ હેઠળ હોમ લોનના વ્યાજની ચુકવણી પર ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની કલમ 24(b) હેઠળ ડિડક્શન મળે છે. ઉપરાંત, પ્રિન્સિપલ રિપેમેન્ટ પર પણ ડિડક્શન મળે છે, જે કલમ 80C હેઠળ આપવામાં આવે છે.
ટેક્સપેયર્સને આશા છે કે સરકાર કલમ 24(b) હેઠળની ડિડક્શન મર્યાદા 2 લાખ રૂપિયાથી વધારીને ઓછામાં ઓછા 3 લાખ રૂપિયા કરી શકે છે. એ સાથે જ, કલમ 80C હેઠળની 1.5 લાખ રૂપિયાની મર્યાદા પણ વધારવામાં આવી શકે છે.
સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન વધવાની શક્યતા
સરકારે નવા રેજિમમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન વધારીને 75,000 રૂપિયા કરી દીધું છે, પરંતુ જૂના રેજિમમાં આ ડિડક્શન હજી પણ 50,000 રૂપિયા જ છે. ટેક્સપેયર્સનું માનવું છે કે નાણાં મંત્રી બજેટ 2026માં જૂની રેજીમમાં પણ સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન વધારીને 75,000 રૂપિયા કરી શકે છે.