મહારાષ્ટ્રની આ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં શિવસેના સામે ભાજપ અને કોંગ્રેસ થઈ એક

મહારાષ્ટ્રમાં અંબરનાથ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં એકનાથ શિંદેની શિવસેનાને જીતતા અટકાવવા માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસે સાથે મળીને કામ કર્યું છે, જેનાથી મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે.
કોંગ્રેસ મુક્ત ભારતના નારાને સમર્થન આપનાર ભાજપે થાણેમાં અંબરનાથ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં કોંગ્રેસ સાથે સીધો હાથ મિલાવ્યો છે. મુંબઈથી માત્ર 70 કિલોમીટર દૂર સ્થિત, ભાજપે અંબરનાથ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં શિંદે સેનાને સત્તાથી દૂર રાખવા માટે કોંગ્રેસ સાથે હાથ મિલાવ્યા છે. આ ભાજપ-કોંગ્રેસ ગઠબંધને રાજકીય પરિદૃશ્યને ગરમાવો આપ્યો છે અને રાજ્યમાં હલચલ મચાવી દીધી છે.
શિવસેનાએ શું કહ્યું?
આ ગઠબંધનને “અંબરનાથ વિકાસ આઘાડી” નામ આપવામાં આવ્યું છે. જોકે, આ ઘટનાક્રમથી શિવસેના શિંદે જૂથમાં વ્યાપક અસંતોષ ફેલાયો છે. ભાજપ-કોંગ્રેસ ગઠબંધનથી શિંદે સેના ગુસ્સે ભરાઈ ગઈ છે. શિવસેના શિંદે જૂથે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે, અને આ ગઠબંધનને “અભદ્ર ગઠબંધન” ગણાવ્યું છે. શિંદે જૂથના ધારાસભ્ય ડૉ. બાલાજી કિનિકરે કોંગ્રેસ મુક્ત ભારતની હિમાયત કરતી ભાજપ પર કોંગ્રેસ સાથે જોડાણ કરીને શિવસેના પર હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
સમગ્ર ઘટના સમજો
અંબરનાથને શિંદે સેનાનો ગઢ માનવામાં આવે છે, જ્યાં એકનાથ શિંદેના પુત્ર શ્રીકાંત શિંદે સંસદ સભ્ય તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, અંબરનાથ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ માટે ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. આ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલની ચૂંટણીમાં, ભાજપે શિંદે સેનાને હરાવીને ભાજપના મેયરને ચૂંટ્યા. આ ચૂંટણીમાં શિંદે સેના સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવી હતી, પરંતુ બહુમતીથી થોડી ઓછી રહી હતી. શિંદે સેનાને આશા હતી કે ભાજપ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં સરકાર બનાવશે, પરંતુ એવું બન્યું નહીં. શિંદે સેનાને બદલે ભાજપે કોંગ્રેસ સાથે હાથ મિલાવ્યા અને નગર પરિષદમાં સત્તા સ્થાપિત કરી. સ્થાનિક સ્તરે કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
શ્રીકાંત શિંદેનું નિવેદન
સાંસદ શ્રીકાંત શિંદેએ અંબરનાથમાં ચાલી રહેલા રાજકીય વિકાસ પર એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. અંબરનાથમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ ગઠબંધન અંગે શ્રીકાંત શિંદેએ કહ્યું, “આ પ્રશ્ન સંપૂર્ણપણે અમારા સાથી પક્ષ, ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે છે. ભાજપના નેતાઓ તેનો જવાબ સારી રીતે આપી શકશે. ઘણા વર્ષોથી, ભાજપ અને શિવસેના કેન્દ્ર, રાજ્ય અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ગઠબંધનમાં છે. આ ગઠબંધન અખંડ રહેવું જોઈએ. શિવસેના અંબરનાથમાં સત્તામાં હતી, અને શિવસેનાએ અંબરનાથમાં સારા વિકાસ કાર્ય કર્યા. હવે, તેઓ જે પણ નિર્ણય લેવા માંગે છે, શિવસેના વિકાસની રાજનીતિ કરનારાઓની સાથે રહેશે.”
ભાજપે શું સ્પષ્ટતા આપી?
શિવસેનાએ ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચેના આ ગઠબંધનને પીઠમાં છરો ભોંકવા જેવું ગણાવ્યું છે. ભાજપે આ આરોપોને ફગાવી દીધા છે. ભાજપના ઉપપ્રમુખ ગુલાબરાવ કરંજુલે પાટીલે શિંદે જૂથ પર વળતો પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે જો તેઓ છેલ્લા પચીસ વર્ષથી ભ્રષ્ટાચારમાં ડૂબેલા શિંદે જૂથ સાથે સત્તામાં હોત, તો આ આટલું અયોગ્ય જોડાણ ન હોત. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તેમણે અંબરનાથ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ માટે શિંદે જૂથ સાથે મહાગઠબંધન અંગે ઘણી વખત ચર્ચા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેમના નેતાઓ તરફથી કોઈ પ્રતિભાવ મળ્યો નથી.
ભાજપ-કોંગ્રેસ ગઠબંધન અંબરનાથ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં સત્તા વહેંચણી વ્યવસ્થા અંગે સ્પષ્ટતા કરી રહ્યું છે, ત્યારે આ ગઠબંધને મહાગઠબંધનમાં તણાવ પેદા કર્યો છે. અંબરનાથમાં આ ગઠબંધન અયોગ્ય છે કે અનિવાર્ય છે તે અંગે રાજકીય આરોપ-પ્રત્યારોપ આગામી દિવસોમાં વધુ તીવ્ર બનવાની શક્યતા છે.