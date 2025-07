ભારતની પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોનું ઇંગ્લેન્ડમાં ઉષ્માભર્યું સ્વાગત

છેલ્લા દિવસ સુધી ચાલેલી લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમને 22 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ ઐતિહાસિક મેચના બીજા દિવસે, ટીમ ઇન્ડિયા કિંગ ચાર્લ્સ III ને મળવા પહોંચી. આ દિવસોમાં ભારતની મહિલા ટીમ પણ ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે છે, મહિલા ટીમ ઇન્ડિયા પણ કિંગ ચાર્લ્સ સાથે મળી. કિંગ ચાર્લ્સ ત્રીજાએ લંડનના સેન્ટ જેમ્સ ખાતે બંને ટીમો સાથે ફોટો પણ ક્લિક કરાવ્યો. આ દરમિયાન, ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ, ઉપ-કેપ્ટન ઋષભ પંતથી કોચ ગૌતમ ગંભીર, હરમનપ્રીત કૌર અને સ્મૃતિ મંધાના પણ અહીં હાજર હતા. ચાર્લ્સે પણ ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે હાસ્ય કર્યું.

Team India men and women team met with Prince Charles in London along with Rajiv shukla. pic.twitter.com/Sdy4Zc6Tfx

