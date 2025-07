‘પૃથ્વી પર આપનું સ્વાગત છે…’, શુભાંશુના પાછા ફરવા પર PM મોદીની પ્રતિક્રિયા

આજે આખી દુનિયાની નજર કેલિફોર્નિયાના સમુદ્રમાં તરતા ડ્રેગન અવકાશયાન પર ટકેલી હતી. 18 દિવસ અવકાશમાં વિતાવ્યા પછી, શુભાંશુ શુક્લા સહિત ચારેય અવકાશયાત્રીઓ સુરક્ષિત રીતે પૃથ્વી પર ઉતર્યા છે. શુભાંશુના પાછા ફરવા પર દેશભરમાં ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સહિત ઘણા લોકોએ શુભાંશુને તેમના પાછા ફરવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

Watch: IAF Group Captain Shubhanshu Shukla exited the spacecraft after safely returning from an 18-day stay aboard the International Space Station (ISS)

શુભાંશુ શુક્લા એક્સિઓમ-04 મિશન હેઠળ આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક (ISS) ગયા હતા. આજે બપોરે 3 વાગ્યે, ડ્રેગન અવકાશયાન તમામ અવકાશયાત્રીઓને સુરક્ષિત રીતે પૃથ્વી પર પાછા લાવ્યું છે. 18 દિવસમાં, શુભાંશુએ ISS માં 7 પ્રયોગો કર્યા છે. શુભાંશુ અવકાશમાં જનાર બીજા વ્યક્તિ અને ISS માં જનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા છે.

I join the nation in welcoming Group Captain Shubhanshu Shukla as he returns to Earth from his historic mission to Space. As India’s first astronaut to have visited International Space Station, he has inspired a billion dreams through his dedication, courage and pioneering…

પીએમ મોદીએ સ્વાગત કર્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ X પર એક પોસ્ટ શેર કરીને શુભાંશુનું સ્વાગત કર્યું છે. પીએમ મોદીએ લખ્યું, “અવકાશમાં તેમના ઐતિહાસિક મિશન પછી, શુભાંશુ પૃથ્વી પર પાછા ફર્યા છે. બધા દેશવાસીઓની સાથે, હું પણ શુભાંશુના સ્વાગતમાં જોડાઉ છું. આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પર જનારા ભારતના પ્રથમ અવકાશયાત્રી બનેલા શુભાંશુએ પોતાના સમર્પણ અને હિંમતથી કરોડો લોકોના સપનાઓને મજબૂત બનાવ્યા છે. આ આપણા પોતાના માનવ અવકાશ ઉડાન મિશન ગગનયાનની દિશામાં વધુ એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.

Group Captain Shubhanshu Shukla’s successful return from the historic Axiom-4 mission is a proud moment for every Indian. He has not just touched space, he has lifted India’s aspirations to new heights.

His journey to the International Space Station and back is not just a…

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 15, 2025