ભારતીય મહિલા બ્લાઇન્ડ ટીમે ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો

ભારતીય બ્લાઇન્ડ વિમેન્સ ટીમે શ્રીલંકામાં પ્રથમ બ્લાઇન્ડ વિમેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતીય મહિલા ટીમે ફાઇનલમાં નેપાળને હરાવ્યું. બ્લાઇન્ડ વિમેન્સ ટીમે પણ ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. કોલંબોના પી. સારા ઓવલ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં ભારતે નેપાળને સાત વિકેટથી હરાવીને પ્રથમ બ્લાઇન્ડ વિમેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો.
Heartiest congratulations to the Indian Women’s Blind Cricket Team on winning the inaugural T20 World Cup, defeating Nepal with remarkable skill, courage and unwavering resolve.
This historic achievement has made the entire nation proud. pic.twitter.com/afr19ck0R8
— Sangeeta Kumari Singh Deo (@sksingh_deo) November 23, 2025
ફૂલા સરીનની શક્તિશાળી ઇનિંગ્સ
ભારતે પ્રથમ બોલિંગ કરતા નેપાળને પાંચ વિકેટે 114 રનમાં રોકી દીધું. ત્યારબાદ તેઓએ માત્ર 12 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટે 117 રન બનાવીને ટાઇટલ જીત્યું. રન ચેઝમાં ભારત તરફથી ફૂલા સરીન અણનમ 44 રન બનાવીને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા.
🚨 TEAM INDIA WON THE WORLD CUP 🚨
– India Blind Women’s Team won the Blind T20 World Cup 2025 👏🏻
– India beat Nepal by 7 wickets in the Finals 🔥
– India remained unbeaten and won 7 matches quite comfortably and lifted the world cup 🏆pic.twitter.com/KZ9hGMKnjK
— Gags (@CatchOfThe40986) November 23, 2025
નેપાળે માત્ર એક બાઉન્ડ્રી બનાવી
ભારતનો દબદબો એટલો હતો કે તેના વિરોધી ખેલાડીઓએ તેમની ઇનિંગ્સમાં ફક્ત એક જ બાઉન્ડ્રી ફટકારી હતી. શનિવારે પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું, જ્યારે નેપાળે પાકિસ્તાન સામે જીત મેળવી હતી.
મેહરીન પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ જાહેર કરાઈ
સહ-યજમાન શ્રીલંકાએ પાંચ પ્રારંભિક રાઉન્ડ મેચોમાંથી ફક્ત એક જ જીતી હતી, યુએસએ સામે. પાકિસ્તાનની મેહરીન અલી છ ટીમોની ટુર્નામેન્ટમાં સ્ટાર બેટ્સમેન હતી. તેણીએ શ્રીલંકા સામે 78 બોલમાં 230 રન સહિત 600 થી વધુ રન બનાવ્યા. તેણીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પણ 133 રન બનાવ્યા.