સ્મૃતિ મંધાનાના પિતાની તબિયત બગડી, લગ્ન ટળ્યા

વર્લ્ડ ચેમ્પિયન સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ક્રિકેટરના પિતાની તબિયત ખરાબ હોવાથી લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલના આજે લગ્ન થવાના હતા. લગ્નની વિધિઓ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહી હતી, અને આ દંપતીના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા હતા.
ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાના મેનેજર તુહિન મિશ્રાએ પુષ્ટિ આપી છે કે તેના પિતા બીમાર છે અને લગ્ન અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. મહેંદી અને હળદરની વિધિ શનિવારે થઈ હતી. આ દંપતી આજે બપોરે લગ્ન કરવાના હતા, પરંતુ તેના પિતાની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ.