યુપી ચૂંટણી માટે ભાજપનું OBC કાર્ડઃ PDAની કાટ?

લખનૌ: ઉત્તર પ્રદેશ ભાજપની નવી સંગઠનાત્મક ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પ્રદેશ અધ્યક્ષ પંકજ ચૌધરીના નેતૃત્વમાં રચાયેલી આ ટીમમાં ભાજપે અન્ય પછાત વર્ગ (OBC)ને વિશેષ પ્રાધાન્ય આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. રાજ્યમાં ભાજપનું સંગઠન છ ક્ષેત્રોમાં વહેંચાયેલું છે, જેમાંથી ચાર ક્ષેત્રોના પ્રમુખ OBC વર્ગમાંથી બનાવવામાં આવ્યા છે. પશ્ચિમ ક્ષેત્રના અધ્યક્ષ તરીકે નવાબ સિંહ નાગર (ગુર્જર સમાજ), બ્રજ ક્ષેત્રના અધ્યક્ષ તરીકે પૂરન લાલ લોધી, કાનપુર ક્ષેત્રના અધ્યક્ષ તરીકે રામ કિશોર સાહુ અને કાશી ક્ષેત્રના અધ્યક્ષ તરીકે અશોક ચૌરસિયાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
અવધ ક્ષેત્રની કમાન અવધેશ દ્વિવેદીને સોંપવામાં આવી છે, જે બ્રાહ્મણ સમાજમાંથી આવે છે. જ્યારે ગોરખપુર ક્ષેત્રના અધ્યક્ષ તરીકે વિનોદ રાયની નિમણૂક થઈ છે, જે ભૂમિહાર સમાજના છે.
19 ઉપાધ્યક્ષોમાં પણ OBC ને મહત્વ
ભાજપે કુલ 19 પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષોની નિમણૂક કરી છે, જેમાં OBC વર્ગના અનેક નેતાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં સત્યપાલ સૈની, પૂજા પાલ, દુર્વિજય શાક્ય, દેવેશ કોરી, સુરેશ મૌર્ય અને રાજેશ યાદવ જેવા નામો સામેલ છે. આ ઉપરાંત આઠ મહામંત્રીઓની યાદીમાં પણ ચાર નેતાઓ OBC વર્ગના છે. રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે ભાજપે અખિલેશ યાદવના PDA (પછાત, દલિત અને અલ્પસંખ્યક) સમીકરણનો જવાબ આપવા માટે આ સામાજિક સંતુલન સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સમાજવાદી પાર્ટી PDAમાં ‘P’નો અર્થ પછાત અને ‘D’નો અર્થ દલિત તરીકે રજૂ કરે છે. ભાજપે પોતાની નવી ટીમમાં OBC ને વિશેષ પ્રતિનિધિત્વ આપીને આ રાજકીય વ્યૂહરચનાનો પ્રતિસાદ આપ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
પ્રયાગરાજ વિસ્તારમાં પૂજા પાલ પર મોટો દાવ
ભાજપે સામાજિક સંતુલન સાથે પ્રાદેશિક સમીકરણો પણ સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પ્રયાગરાજ ક્ષેત્રમાં પૂજા પાલને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેઓ અગાઉ સમાજવાદી પાર્ટીમાં હતાં અને તેમને મંત્રી બનાવવાની ચર્ચા પણ ચાલી રહી હતી, પરંતુ ભાજપે તેમને સંગઠનમાં ઉપાધ્યક્ષ તરીકે સ્થાન આપ્યું છે.
પ્રયાગરાજ, કૌશાંબી અને પ્રતાપગઢ સહિતના વિસ્તારોમાં પાલ સમાજની નોંધપાત્ર વસ્તી છે. માનવામાં આવે છે કે પૂજા પાલને જવાબદારી આપીને ભાજપ આ સમાજમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ગત વર્ષે બળવાખોરીના આરોપો બાદ સમાજવાદી પાર્ટીએ તેમને બહાર કરી દીધા હતા. તેમના પતિ રાજૂ પાલ ધારાસભ્ય હતા અને તેમની હત્યાનો આરોપ કથિત રીતે અતીક અહમદ પર લાગ્યો હતો.