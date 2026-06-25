મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નવો વળાંક, જેકલીન ફર્નાન્ડીઝે કોર્ટમાંથી અરજી પાછી ખેંચી

સુપ્રીમ કોર્ટે બોલિવૂડ અભિનેત્રી જેક્લીન ફર્નાન્ડીઝની અરજી પર સુનાવણી કરી, જેમાં દિલ્હીની ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા ઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખર સાથે જોડાયેલા 200 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આરોપો ઘડવાને પડકારવામાં આવ્યો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવાર, 25 જૂન, 2026 ના રોજ, બોલિવૂડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટની સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટના આદેશને પડકારતી તેમની સ્પેશિયલ લીવ પિટિશન (SLP) પાછી ખેંચવાની મંજૂરી આપી. જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના અને જોયમલ્યા બાગચીની બેન્ચે અરજી પાછી ખેંચવાની મંજૂરી આપી. 30 મે, 2026 ના રોજ, કોર્ટે કથિત કોનમેન સુકેશ ચંદ્રશેખર સાથે સંકળાયેલા ₹200 કરોડના ખંડણી રેકેટ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તેમની સામે આરોપો ઘડ્યા હતા.
જેકલીન ફર્નાન્ડીઝે અરજી પાછી ખેંચી
અભિનેત્રી જેકલીનના વકીલે અરજી પાછી ખેંચવા અને યોગ્ય કાનૂની ઉપાય અપનાવવાની પરવાનગી માંગ્યા બાદ જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના અને જોયમલ્યા બાગચીની વેકેશન બેન્ચે અરજી પાછી ખેંચવાની મંજૂરી આપી. આ કેસ ઓગસ્ટ 2021 માં અદિતિ સિંહ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદથી શરૂ થયો હતો. તેણીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે કથિત છેતરપિંડી કરનાર સુકેશ ચંદ્રશેખરના નેતૃત્વ હેઠળના એક સિન્ડિકેટ દ્વારા તેણી પાસેથી આશરે ₹200 કરોડ (આશરે $2 બિલિયન) ની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આ સિન્ડિકેટ જેલમાંથી કાર્યરત હતું, જે વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ હોવાનો દાવો કરતો હતો.
સુકેશ ચંદ્રશેખરના ગિફ્ટ્સ જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ પર ભારે પડ્યા
દિલ્હી પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલા મુખ્ય ગુના (પ્રીડિકેટ ગુનો) ના આધારે, ED એ PMLA હેઠળ મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો. ED ના જણાવ્યા અનુસાર, સુકેશે ગુનામાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ અનેક સેલિબ્રિટીઓ માટે વૈભવી ભેટો અને તરફેણ ખરીદવા માટે કર્યો હતો. એવો આરોપ છે કે જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને પણ આનો ફાયદો થયો કારણ કે સુકેશે તેને આશરે 5.71 કરોડ રૂપિયાની ભેટ આપી હતી, જેમાં લક્ઝરી બેગ, ઘરેણાં, ઘડિયાળો, પરિવારના સભ્યો માટે વાહનો, વિદેશી ભંડોળ ટ્રાન્સફર અને અન્ય મોંઘી વસ્તુઓનો સમાવેશ થતો હતો.
જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ફસાયેલી
3 જુલાઈ, 2025 ના રોજ, દિલ્હી હાઈકોર્ટે ECIR અને ફરિયાદ પક્ષની ફરિયાદ રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે 200 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસ વિશે જેકલીનનું જ્ઞાન અને તેના ઇરાદા ફક્ત ટ્રાયલ દરમિયાન જ નક્કી થઈ શકે છે, આરોપો ઘડવામાં આવે તે પહેલાં નહીં. કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે આરોપો ઘડવાનું હજુ પણ બાકી છે અને સંપૂર્ણ ટ્રાયલ વિના ફરિયાદ પક્ષનો કેસ રદ કરી શકાતો નથી. ત્યારબાદ, 30 મે, 2026 ના રોજ, પટિયાલા હાઉસ કોર્ટની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટે સુકેશ ચંદ્રશેખર, જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ અને અન્ય આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો.