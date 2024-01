‘બિહારમાં બીજેપી એકલા હાથે લડી હોત તો ફાયદો થાત’: પ્રશાંત કિશોર

જેડીયુના વડા નીતિશ કુમારે નવમી વખત સીએમ તરીકે શપથ લીધા બાદ બિહારમાં એનડીએના નેતૃત્વમાં નવી સરકાર રચાઈ છે. નવી સરકાર બનાવતા વિરોધ પક્ષો નીતિશ કુમાર પર પ્રહારો કરી રહ્યા છે. કેટલાક તેમને તકવાદી કહી રહ્યા છે તો કેટલાક પલ્ટુરામ અને આયારામ-ગયારામ કહી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે જન સૂરજ અભિયાનના વડા અને ચૂંટણી રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોરે ફરી એકવાર નીતિશ કુમાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. પ્રશાંત કિશોરે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો ભાજપ એકલા હાથે લડત તો વધુ ફાયદો થયો હોત.

નીતિશ પર આકરા પ્રહારો કર્યા

વાતચીત દરમિયાન પ્રશાંત કિશોરે નીતિશ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા અને ભાજપને તોડફોડની પાર્ટી પણ ગણાવી હતી. પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું કે ભાજપે ઈન્ડિયા બ્લોકને નષ્ટ કરવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. જો બિહારમાં બીજેપી એકલા હાથે લડી હોત તો વધુ ફાયદો થયો હોત. નીતિશ પર નિશાન સાધતા પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું, ‘નીતીશ તેમના જીવનની છેલ્લી ઇનિંગ રમી રહ્યા છે. તેઓ ક્યારે શું કરશે તે કોઈને ખબર નથી. જનતાએ તેમને નકારી દીધા છે, તેથી તેઓ પોતાની ખુરશી બચાવવા કંઈ પણ કરી શકે છે.

VIDEO | “If you look back at my remarks over the past one year, then you would find out that I was the only person who on camera said that Nitish Kumar can change his side anytime. People already know that Nitish Kumar is a ‘palturam’ and ‘sardar of palturams’. However, today’s… pic.twitter.com/N5pbcCoVfF

— Press Trust of India (@PTI_News) January 28, 2024