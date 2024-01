અરબી સમુદ્રમાં ભારતીય નૌકાદળનું મોટું ઓપરેશન

ભારતીય નૌકાદળનું યુદ્ધ જહાજ INS સુમિત્રા હાલમાં અરબી સમુદ્રમાં સોમાલી ચાંચિયાઓને ભગાડી રહ્યું છે. ચાંચિયાઓએ ઈરાનના માછીમારી જહાજ એમવી ઈમાનને હાઈજેક કરી લીધું હતું. INS સુમિત્રાનું આ ઓપરેશન કોચીથી 700 નોટિકલ માઈલ એટલે કે 1296.4 કિમી દૂર ચાલી રહ્યું છે. ઈરાનના જહાજમાં 17 ક્રૂ મેમ્બર છે. આ ખુલાસો ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયના અધિકારીઓએ કર્યો છે.

