હર્ષ સંઘવીની હરિયાણા રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્તિ

ગાંધીનગર: ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હરિયાણામાં આગામી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને તેના કેન્દ્રીય નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અરુણ સિંહ દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જેમણે કહ્યું હતું કે નિમણૂકોને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
હર્ષ સંઘવીને હરિયાણામાં રાજ્યસભા ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન પાર્ટી સંકલન અને સંગઠનાત્મક વ્યવસ્થાઓનું નિરીક્ષણ કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય નિરીક્ષકોને સામાન્ય રીતે પાર્ટીના રાજ્ય નેતૃત્વ અને કેન્દ્રીય કમાન્ડ વચ્ચે સંકલન, ચૂંટણી પ્રક્રિયા સંબંધિત તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ અને ધારાસભ્યો દ્વારા મતદાન દરમિયાન સંગઠનાત્મક શિસ્ત સુનિશ્ચિત કરવાનું કામ સોંપવામાં આવે છે. હર્ષ સંઘવીની નિમણૂકની સાથે, ભાજપે અન્ય રાજ્યો માટે પણ નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરી છે જ્યાં રાજ્યસભાની ચૂંટણીઓ સુનિશ્ચિત છે.
છત્તીસગઢના નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય શર્મા અને કેન્દ્રીય મંત્રી હર્ષ મલ્હોત્રાને બિહાર માટે નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઓડિશામાં, મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી ચંદ્રશેખર બાવનકુલેને પણ આ જ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. દરમિયાન, આગામી રાજ્યસભા ચૂંટણીઓ સાથે જોડાયેલા રાજકીય વિકાસ બિહારમાં વેગ પકડ્યો છે.
ગયા અઠવાડિયે, બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે ઉપલા ગૃહની બેઠક માટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું હતું, જ્યારે નવીનને પણ પાર્ટી દ્વારા રાજ્યના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. નામાંકન પત્રોની ચકાસણીમાં બિહારમાંથી પાંચ રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી લડી રહેલા છ ઉમેદવારોની માન્યતાની પુષ્ટિ થઈ હતી, જેમાં નીતિશ કુમાર અને નીતિન નવીનનો સમાવેશ થાય છે. ભાજપે દ્વિવાર્ષિક ચૂંટણી માટે તેમની ઉમેદવાર યાદીના ભાગ રૂપે રાજ્યમાંથી નવીન અને પક્ષના નેતા શિવેશ કુમારને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.
ચૂંટણી પંચે 16 માર્ચે રાજ્યસભા દ્વિવાર્ષિક ચૂંટણીઓ સુનિશ્ચિત કરી છે, જેમાં ઘણા રાજ્યોમાં મતદાન યોજાશે જ્યાં સભ્યોની મુદત એપ્રિલમાં સમાપ્ત થવાની છે. આ ચૂંટણીઓ બિહાર, હરિયાણા, ઓડિશા, આસામ અને અન્ય રાજ્યોમાંથી ઉપલા ગૃહમાં નવા પ્રતિનિધિઓ નક્કી કરશે, જેમાં સંબંધિત રાજ્ય વિધાનસભાના ધારાસભ્યો સભ્યોને ચૂંટવા માટે મતદાન કરશે.